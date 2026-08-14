Palio 16 agosto, la Giraffa vince la seconda prova

E’ stata l’Imperiale Contrada della Giraffa a vincere questa mattina, venerdì 14 agosto, la seconda prova del Palio del 16 agosto 2026, con il cavallo Euskaldi e il fantino Elias Mannucci detto Turbine. Regolare l’uscita delle Contrade dal Cortile del Podestà alle ore 9. Queste le accoppiate formate dai cavalli assegnati e dai fantini, scelti dalle stesse Contrade, per la seconda prova, agli ordini del Mossiere Renato Bircolotti, in base all’ordine di ingresso ai canapi:
|POSTO AI CANAPI
|CONTRADA
|FANTINO
|CAVALLO
|1
|Giraffa
|Elias Mannucci detto Turbine
|Euskaldi
|2
|Onda
|Andrea Sanna detto Virgola
|Viso d’Angelo
|3
|Aquila
|Carlo Sanna detto Brigante
|Benitos
|4
|Torre
|Giuseppe Zedde detto Gingillo
|Donrodrigo
|5
|Istrice
|Federico Guglielmi detto Tamurè
|Ares Elce
|6
|Lupa
|Dino Pes detto Velluto
|Diodoro
|7
|Nicchio
|Giovanni Atzeni detto Tittia
|Anda e Bola
|8
|Oca
|Michel Putzu detto Spago
|Diamante Sauro
|9
|Chiocciola
|Jonatan Bartoletti detto Scompiglio
|Arestetulesu
|Rincorsa
|Selva
|Sebastiano Murtas detto Grandine
|Canarinu
Per la terza prova (questa sera, ore 19.15) l’ordine ai canapi sarà secondo l’ordine d’estrazione delle Contrade per l’assegnazione dei cavalli: Giraffa, Aquila, Nicchio, Oca, Chiocciola, Lupa, Torre, Istrice, Onda, Selva (rincorsa).
Fonte: Comune di Siena - Ufficio Stampa
<< Indietro