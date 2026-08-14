Palio 16 agosto, la Giraffa vince la seconda prova

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E’ stata l’Imperiale Contrada della Giraffa a vincere questa mattina, venerdì 14 agosto, la seconda prova del Palio del 16 agosto 2026, con il cavallo Euskaldi e il fantino Elias Mannucci detto Turbine. Regolare l’uscita delle Contrade dal Cortile del Podestà alle ore 9. Queste le accoppiate formate dai cavalli assegnati e dai fantini, scelti dalle stesse Contrade, per la seconda prova, agli ordini del Mossiere Renato Bircolotti, in base all’ordine di ingresso ai canapi:

POSTO AI CANAPICONTRADAFANTINOCAVALLO
1GiraffaElias Mannucci detto TurbineEuskaldi
2OndaAndrea Sanna detto VirgolaViso d’Angelo
3AquilaCarlo Sanna detto BriganteBenitos
4TorreGiuseppe Zedde detto GingilloDonrodrigo
5IstriceFederico Guglielmi detto TamurèAres Elce
6LupaDino Pes detto VellutoDiodoro
7NicchioGiovanni Atzeni detto TittiaAnda e Bola
8OcaMichel Putzu detto SpagoDiamante Sauro
9ChiocciolaJonatan Bartoletti detto ScompiglioArestetulesu
RincorsaSelvaSebastiano Murtas detto GrandineCanarinu

Per la terza prova (questa sera, ore 19.15) l’ordine ai canapi sarà secondo l’ordine d’estrazione delle Contrade per l’assegnazione dei cavalli: Giraffa, Aquila, Nicchio, Oca, Chiocciola, Lupa, Torre, Istrice, Onda, Selva (rincorsa).

Fonte: Comune di Siena - Ufficio Stampa


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