Palio 16 agosto, la Giraffa vince la seconda prova

E’ stata l’Imperiale Contrada della Giraffa a vincere questa mattina, venerdì 14 agosto, la seconda prova del Palio del 16 agosto 2026, con il cavallo Euskaldi e il fantino Elias Mannucci detto Turbine. Regolare l’uscita delle Contrade dal Cortile del Podestà alle ore 9. Queste le accoppiate formate dai cavalli assegnati e dai fantini, scelti dalle stesse Contrade, per la seconda prova, agli ordini del Mossiere Renato Bircolotti, in base all’ordine di ingresso ai canapi:

 POSTO AI CANAPI CONTRADA FANTINO CAVALLO 1 Giraffa Elias Mannucci detto Turbine Euskaldi 2 Onda Andrea Sanna detto Virgola Viso d’Angelo 3 Aquila Carlo Sanna detto Brigante Benitos 4 Torre Giuseppe Zedde detto Gingillo Donrodrigo 5 Istrice Federico Guglielmi detto Tamurè Ares Elce 6 Lupa Dino Pes detto Velluto Diodoro 7 Nicchio Giovanni Atzeni detto Tittia Anda e Bola 8 Oca Michel Putzu detto Spago Diamante Sauro 9 Chiocciola Jonatan Bartoletti detto Scompiglio Arestetulesu Rincorsa Selva Sebastiano Murtas detto Grandine Canarinu

Per la terza prova (questa sera, ore 19.15) l’ordine ai canapi sarà secondo l’ordine d’estrazione delle Contrade per l’assegnazione dei cavalli: Giraffa, Aquila, Nicchio, Oca, Chiocciola, Lupa, Torre, Istrice, Onda, Selva (rincorsa).

Fonte: Comune di Siena - Ufficio Stampa