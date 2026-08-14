Palio di Siena del 16 agosto, la Giraffa vince la terza prova

Si svolgerà questo pomeriggio, venerdì 14 agosto, con uscita delle Contrade dal Cortile del Podestà alle ore 19.15, la terza prova del Palio del 16 agosto 2026. Queste le accoppiate formate dai cavalli assegnati e dai fantini, scelti dalle stesse Contrade:
CONTRADA
FANTINO
CAVALLO
Giraffa
Elias Mannucci detto Turbine
Euskaldi
Aquila
Carlo Sanna detto Brigante
Benitos
Nicchio
Giovanni Atzeni detto Tittia
Anda e Bola
Oca
Michel Putzu detto Spago
Diamante Sauro
Chiocciola
Jonatan Bartoletti detto Scompiglio
Arestetulesu
Lupa
Dino Pes detto Velluto
Diodoro
Torre
Giuseppe Zedde detto Gingillo
Donrodrigo
Istrice
Federico Guglielmi detto Tamurè
Ares Elce
Onda
Andrea Sanna detto Virgola
Viso d’Angelo
Selva
Sebastiano Murtas detto Grandine
Canarinu
Secondo l’articolo 62 del "Regolamento per il Palio", le Contrade prendono posto questo pomeriggio all’interno dei canapi nell’ordine d’estrazione delle Contrade per l’assegnazione dei cavalli: Giraffa, Aquila, Nicchio, Oca, Chiocciola, Lupa, Torre, Istrice, Onda, Selva (rincorsa).
La Giraffa vince la terza prova
È stata l’Imperiale Contrada della Giraffa a vincere questo pomeriggio, venerdì 14 agosto, la terza prova del Palio del 16 agosto 2026, con il cavallo Euskaldi e il fantino Elias Mannucci detto Turbine. La Giraffa aveva vinto ieri anche la seconda prova, l'Onda la prima. Regolare l’uscita delle Contrade dal Cortile del Podestà alle ore 19.15. Queste le accoppiate formate dai cavalli assegnati e dai fantini, scelti dalle stesse Contrade, per la terza prova, agli ordini del Mossiere Renato Bircolotti, in base all’ordine di ingresso ai canapi:
POSTO AI CANAPI
CONTRADA
FANTINO
CAVALLO
1
Giraffa
Elias Mannucci detto Turbine
Euskaldi
2
Aquila
Carlo Sanna detto Brigante
Benitos
3
Nicchio
Giovanni Atzeni detto Tittia
Anda e Bola
4
Oca
Michel Putzu detto Spago
Diamante Sauro
5
Chiocciola
Jonatan Bartoletti detto Scompiglio
Arestetulesu
6
Lupa
Dino Pes detto Velluto
Diodoro
7
Torre
Giuseppe Zedde detto Gingillo
Donrodrigo
8
Istrice
Federico Guglielmi detto Tamurè
Ares Elce
9
Onda
Andrea Sanna detto Virgola
Viso d’Angelo
Rincorsa
Selva
Sebastiano Murtas detto Grandine
Canarinu
Per la quarta prova (domani mattina, sabato 15 agosto, ore 9) l’ordine ai canapi sarà l’ordine inverso rispetto alla terza prova (ordine d’estrazione delle Contrade per l’assegnazione dei cavalli): Selva, Onda, Istrice, Torre, Lupa, Chiocciola, Oca, Nicchio, Aquila, Giraffa (rincorsa).
Fonte: Comune di Siena - Ufficio stampa
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