Palio di Siena del 16 agosto, la Giraffa vince la terza prova

Si svolgerà questo pomeriggio, venerdì 14 agosto, con uscita delle Contrade dal Cortile del Podestà alle ore 19.15, la terza prova del Palio del 16 agosto 2026. Queste le accoppiate formate dai cavalli assegnati e dai fantini, scelti dalle stesse Contrade:

CONTRADA FANTINO CAVALLO Giraffa Elias Mannucci detto Turbine Euskaldi Aquila Carlo Sanna detto Brigante Benitos Nicchio Giovanni Atzeni detto Tittia Anda e Bola Oca Michel Putzu detto Spago Diamante Sauro Chiocciola Jonatan Bartoletti detto Scompiglio Arestetulesu Lupa Dino Pes detto Velluto Diodoro Torre Giuseppe Zedde detto Gingillo Donrodrigo Istrice Federico Guglielmi detto Tamurè Ares Elce Onda Andrea Sanna detto Virgola Viso d’Angelo Selva Sebastiano Murtas detto Grandine Canarinu

Secondo l’articolo 62 del "Regolamento per il Palio", le Contrade prendono posto questo pomeriggio all’interno dei canapi nell’ordine d’estrazione delle Contrade per l’assegnazione dei cavalli: Giraffa, Aquila, Nicchio, Oca, Chiocciola, Lupa, Torre, Istrice, Onda, Selva (rincorsa).

La Giraffa vince la terza prova

È stata l’Imperiale Contrada della Giraffa a vincere questo pomeriggio, venerdì 14 agosto, la terza prova del Palio del 16 agosto 2026, con il cavallo Euskaldi e il fantino Elias Mannucci detto Turbine. La Giraffa aveva vinto ieri anche la seconda prova, l'Onda la prima. Regolare l’uscita delle Contrade dal Cortile del Podestà alle ore 19.15. Queste le accoppiate formate dai cavalli assegnati e dai fantini, scelti dalle stesse Contrade, per la terza prova, agli ordini del Mossiere Renato Bircolotti, in base all’ordine di ingresso ai canapi:

POSTO AI CANAPI CONTRADA FANTINO CAVALLO 1 Giraffa Elias Mannucci detto Turbine Euskaldi 2 Aquila Carlo Sanna detto Brigante Benitos 3 Nicchio Giovanni Atzeni detto Tittia Anda e Bola 4 Oca Michel Putzu detto Spago Diamante Sauro 5 Chiocciola Jonatan Bartoletti detto Scompiglio Arestetulesu 6 Lupa Dino Pes detto Velluto Diodoro 7 Torre Giuseppe Zedde detto Gingillo Donrodrigo 8 Istrice Federico Guglielmi detto Tamurè Ares Elce 9 Onda Andrea Sanna detto Virgola Viso d’Angelo Rincorsa Selva Sebastiano Murtas detto Grandine Canarinu

Per la quarta prova (domani mattina, sabato 15 agosto, ore 9) l’ordine ai canapi sarà l’ordine inverso rispetto alla terza prova (ordine d’estrazione delle Contrade per l’assegnazione dei cavalli): Selva, Onda, Istrice, Torre, Lupa, Chiocciola, Oca, Nicchio, Aquila, Giraffa (rincorsa).

Fonte: Comune di Siena - Ufficio stampa

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