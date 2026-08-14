Palio di Siena del 16 agosto, la Giraffa vince la terza prova

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Palio di Siena, terza prova (14 agosto, foto Comune di Siena)

Si svolgerà questo pomeriggio, venerdì 14 agosto, con uscita delle Contrade dal Cortile del Podestà alle ore 19.15, la terza prova del Palio del 16 agosto 2026. Queste le accoppiate formate dai cavalli assegnati e dai fantini, scelti dalle stesse Contrade:

CONTRADA

FANTINO

CAVALLO

Giraffa

Elias Mannucci detto Turbine

Euskaldi

Aquila

Carlo Sanna detto Brigante

Benitos

Nicchio

Giovanni Atzeni detto Tittia

Anda e Bola

Oca

Michel Putzu detto Spago

Diamante Sauro

Chiocciola

Jonatan Bartoletti detto Scompiglio

Arestetulesu

Lupa

Dino Pes detto Velluto

Diodoro

Torre

Giuseppe Zedde detto Gingillo

Donrodrigo

Istrice

Federico Guglielmi detto Tamurè

Ares Elce

Onda

Andrea Sanna detto Virgola

Viso d’Angelo

Selva

Sebastiano Murtas detto Grandine

Canarinu

Secondo l’articolo 62 del "Regolamento per il Palio", le Contrade prendono posto questo pomeriggio all’interno dei canapi nell’ordine d’estrazione delle Contrade per l’assegnazione dei cavalli: Giraffa, Aquila, Nicchio, Oca, Chiocciola, Lupa, Torre, Istrice, Onda, Selva (rincorsa).

La Giraffa vince la terza prova

È stata l’Imperiale Contrada della Giraffa a vincere questo pomeriggio, venerdì 14 agosto, la terza prova del Palio del 16 agosto 2026, con il cavallo Euskaldi e il fantino Elias Mannucci detto Turbine. La Giraffa aveva vinto ieri anche la seconda prova, l'Onda la prima. Regolare l’uscita delle Contrade dal Cortile del Podestà alle ore 19.15. Queste le accoppiate formate dai cavalli assegnati e dai fantini, scelti dalle stesse Contrade, per la terza prova, agli ordini del Mossiere Renato Bircolotti, in base all’ordine di ingresso ai canapi:

POSTO AI CANAPI

CONTRADA

FANTINO

CAVALLO

1

Giraffa

Elias Mannucci detto Turbine

Euskaldi

2

Aquila

Carlo Sanna detto Brigante

Benitos

3

Nicchio

Giovanni Atzeni detto Tittia

Anda e Bola

4

Oca

Michel Putzu detto Spago

Diamante Sauro

5

Chiocciola

Jonatan Bartoletti detto Scompiglio

Arestetulesu

6

Lupa

Dino Pes detto Velluto

Diodoro

7

Torre

Giuseppe Zedde detto Gingillo

Donrodrigo

8

Istrice

Federico Guglielmi detto Tamurè

Ares Elce

9

Onda

Andrea Sanna detto Virgola

Viso d’Angelo

Rincorsa

Selva

Sebastiano Murtas detto Grandine

Canarinu

Per la quarta prova (domani mattina, sabato 15 agosto, ore 9) l’ordine ai canapi sarà l’ordine inverso rispetto alla terza prova (ordine d’estrazione delle Contrade per l’assegnazione dei cavalli): Selva, Onda, Istrice, Torre, Lupa, Chiocciola, Oca, Nicchio, Aquila, Giraffa (rincorsa).

Fonte: Comune di Siena - Ufficio stampa

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