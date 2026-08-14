Perseguita una giovane e aggredisce il suo ex fidanzato: disposta la libertà vigilata

Cronaca Pisa
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La misura di sicurezza dopo le indagini della polizia di Pisa. A fine luglio era già stato sottoposto ad ammonimento del questore

Già sottoposto a fine luglio ad un ammonimento del questore di Pisa ora è stata disposta la misura di sicurezza della libertà vigilata, dopo le indagini della polizia di Pisa, per un 34enne denunciato per stalking nei confronti di una giovane donna e per lesioni.

Gli accertamenti della squadra mobile avrebbero rilevato "reiterati atti molesti nei confronti di una giovane donna della quale si era invaghito". Dall'indagine è emerso che l'indagato, nonostante l'ammonimento, avrebbe contattato la ragazza e avrebbe aggredito anche il suo ex fidanzato, causandogli un trauma cranico, una infrazione di una costola e la rottura di un dente. Sempre secondo quanto ricostruito il 34enne, nei primi giorni di agosto, avrebbe "compiuto tutta una serie di atti gravi, anche violenti, nei confronti di altri cittadini". Il pm "in relazione alla documentazione sanitaria dalla quale risultava la presenza di psicopatologie che potevano aver determinato il comportamento antisociale dell'indagato" ha chiesto e ottenuto dal gip un'ordinanza di applicazione della misura di sicurezza della libertà vigilata con obbligo di ricovero in una struttura sanitaria idonea.

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