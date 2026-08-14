Poggibonsi, 4mila persone per Calici di Stelle: "Un successo"

Una serata di grande partecipazione, resa ancora più suggestiva dalla bellezza della location e dalla qualità dell’offerta enologica e dell'evento, curato in ogni dettaglio. Sono state circa 4mila le persone che lunedì 10 agosto hanno scelto di partecipare a Calici di Stelle lungo i camminamenti delle mura medicee della Fortezza di Poggio Imperiale.

"È stata una bellissima serata, partecipata da tantissime persone che hanno animato un luogo magico che si è confermato una scelta vincente – dichiara la sindaca Susanna Cenni – Calici di Stelle si conferma un’importante occasione per rendere questi spazi sempre più vissuti e accoglienti, proseguendo nell’opera di valorizzazione della nostra Fortezza".

Calici di Stelle è la manifestazione nazionale promossa dal Movimento Turismo del Vino e realizzata a Poggibonsi dall’Amministrazione Comunale in collaborazione con FISAR Siena Valdelsa. Un’edizione che ha visto la presenza di quasi 100 produttori e circa 500 etichette in degustazione, grazie al lavoro di 41 sommelier e al supporto di 10 volontari FISAR.

Accanto ai rinomati vini locali, toscani e italiani, quest’anno la Fortezza ha accolto un ospite d’eccezione: il Consorzio di Tutela del Conegliano Valdobbiadene Prosecco DOCG, presente con 30 produttori. Non sono mancate inoltre le occasioni per scoprire vitigni di particolare interesse e fascino, come il Raboso e l’Erbaluce.

Ricca anche l’offerta dell’area food, con i punti ristoro curati dalle associazioni del territorio – Pubblica Assistenza Poggibonsi, Misericordia Poggibonsi e Vespa Club Poggibonsi – e il gelato di Fuori Binario di Certaldo. A completare la serata sono stati la musica dal vivo e l’osservazione del cielo con gli Astrofili Senesi, che hanno permesso al pubblico di vivere pienamente gli spazi della Fortezza e godere del panorama a 360 gradi.

I ringraziamenti. "Questo è un evento a cui la nostra città è profondamente legata e che nel tempo continua a crescere – prosegue la sindaca Cenni – Un risultato reso possibile prima di tutto grazie alla delegazione locale FISAR, che ringraziamo per impegno, professionalità e dedizione. Grazie di cuore a tutte le sommelier e a tutti i sommelier, agli uffici comunali che hanno lavorato all’organizzazione dell’evento, ai produttori presenti, alle associazioni e a tutti i soggetti che hanno contribuito alla riuscita della serata. Un ringraziamento particolare alla Protezione Civile, alla Polizia Locale e ai volontari di Pubblica Assistenza, Misericordia di Poggibonsi, Misericordia di Staggia, VAB Valdelsa e ANPANA, il cui supporto è stato fondamentale per garantire sicurezza e organizzazione durante tutta la manifestazione".

"Grazie - prosegue - alle tantissime persone che hanno scelto di partecipare al nostro Calici di Stelle. La loro presenza e il loro entusiasmo hanno decretato ancora una volta il successo di una manifestazione che unisce vino, territorio, cultura e socialità, valorizzando in modo sempre più forte uno dei luoghi simbolo della nostra città".

Fonte: Comune di Poggibonsi

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