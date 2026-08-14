Pomarance, ritrovato l'anziano disperso a Micciano: era scomparso da 24 ore

È stato ritrovato nella giornata di venerdì 14 agosto, intorno alle 17, l'uomo di 80 anni, di origine tedesca, che risultava disperso dalla giornata precedente nella zona di Micciano, nel territorio comunale di Pomarance. L'allarme era scattato alle 17.30 di giovedì 13 agosto, quando l'anziano non aveva fatto rientro nella propria abitazione. Immediatamente è stato attivato il Piano di ricerca a persona dispersa, sotto il coordinamento della Prefettura di Pisa. Alle operazioni hanno partecipato diverse squadre dei Vigili del Fuoco di Pisa, con personale specializzato TAS (Topografia Applicata al Soccorso), unità cinofile e operatori SAPR, impegnati nelle ricerche anche attraverso l'utilizzo di aeromobili a pilotaggio remoto. Coinvolti nelle operazioni di ricerca e soccorso anche i volontari della Protezione Civile, i Carabinieri e la Polizia Municipale di Pomarance.

Determinante si è rivelato anche il sistema Artemis, impiegato dai soccorritori per individuare la posizione del cellulare dell'uomo attraverso le celle telefoniche.

L'ottantenne è stato infine individuato in una zona particolarmente impervia. Era ferito agli arti inferiori, ma al momento del ritrovamento le sue condizioni erano considerate buone.

La conformazione del territorio ha reso necessario l'intervento dell'elisoccorso Pegaso: il personale sanitario ha raggiunto il disperso e lo ha recuperato tramite verricello, per poi trasferirlo all'ospedale di Siena, dove è stato affidato alle cure dei sanitari.