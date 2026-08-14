Scuola Anci Toscana, il programma per la formazione degli enti locali

Dalla polizia locale ai servizi demografici, dagli appalti alla privacy, passando per bilancio, cerimoniale, eventi, welfare, stato civile e innovazione amministrativa. È un programma particolarmente articolato quello che la Scuola Anci Toscana propone per il mese di settembre, con un'offerta formativa pensata per rispondere alle esigenze di aggiornamento e specializzazione degli amministratori e del personale di Comuni, Unioni di Comuni e Province.

"La varietà dei corsi in programma rappresenta uno dei punti di forza della Scuola Anci Toscana – sottolinea il direttore di Anci Toscana Simone Gheri –. Il nostro obiettivo è offrire ai Comuni strumenti concreti e percorsi formativi sempre aggiornati, capaci di rispondere alle esigenze quotidiane degli enti locali, accompagnandoli nell'evoluzione normativa, organizzativa e gestionale. Un'offerta ampia e trasversale che consente a ogni amministrazione di trovare risposte specifiche ai propri bisogni".

Il calendario prenderà il via mercoledì 16 settembre con il corso "Dall'evento alla sagra: spettacoli, intrattenimenti e controlli della polizia locale". Giovedì 17 sono in programma "Colloqui efficaci nella pubblica amministrazione: selezionare, valutare performance e competenze, motivare" (prima giornata), "Contributi e forme di sostegno dei Comuni alle attività delle associazioni" (seconda edizione), il "Corso base Isee 2026" e "Calc - livello Base". Venerdì 18 focus sui controlli nella fase di esecuzione dei servizi secondo le linee guida Anac e sugli impianti pubblicitari dopo il decreto-legge n. 19/2026.

La settimana successiva si apre lunedì 21 settembre con il corso di preparazione all'attestato Pilota A1/A3 (prima giornata), il corso sulla stipula degli atti pubblico-amministrativi e delle scritture private con autentica, il corso base di Stato Civile e quello dedicato alla progettazione e organizzazione di eventi negli enti locali. Martedì 22 sono previsti la seconda giornata del corso per Pilota A1/A3, la Scuola Privacy dedicata alla protezione dei dati nei Comuni 4.0, il corso sul bilancio previsionale negli enti locali e la prima parte del corso online di guida sicura. Mercoledì 23 si terranno la prima giornata del corso sull'organizzazione e le funzioni delle segreterie e degli uffici di supporto agli organi di direzione politica e amministrativa e la seconda parte del corso online di guida sicura.

Giovedì 24 settembre il programma prosegue con il corso sulla procedura amministrativa per l'erogazione di contributi e vantaggi economici ai sensi della L. 241/90 e della normativa vigente sul Terzo Settore, la seconda giornata di "Colloqui efficaci nella Pubblica Amministrazione", il corso "Il Rinascimento delle Feste Locali paesane" e la prova pratica del corso di guida sicura. Venerdì 25 sono previsti il corso sul bilancio consolidato, il percorso formativo sul Codice dei Contratti Pubblici accreditato Sna (seconda edizione) e la seconda giornata di "Calc - livello Base".

Lunedì 28 si svolgeranno il corso base di Anagrafe e la prima giornata del corso sul Cerimoniale degli Enti locali. Martedì 29 sarà dedicato al controllo e alla verifica degli interventi di bonifica, mentre mercoledì 30 chiuderà il mese il corso "Il nuovo Tso/Aso dopo la sentenza n. 76/2025".

I programmi dettagliati dei corsi sono disponibili sul sito della Scuola Anci Toscana, dove è possibile consultare anche le modalità di iscrizione e gli abbonamenti riservati ai Comuni soci, alle Unioni di Comuni e alle Province. Il calendario è in continuo aggiornamento.

Fonte: Anci Toscana

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