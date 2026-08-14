Scuola primaria ‘Carlo Rovini’, conclusi i lavori di rifacimento completo della pavimentazione

Il periodo estivo è per un’amministrazione comunale quello più indicato per intervenire all’interno delle scuole con tutta una serie di manutenzioni prima dell’avvio del nuovo anno scolastico. Dalle coperture, ai pavimenti, passando per le tinteggiature e altro ancora.

In questo momento si sono conclusi i lavori di rifacimento completo della pavimentazione di tutta la scuola primaria ‘Carlo Rovini’ (via Francesco de Sanctis 17) a Cascine.

L'intervento si è reso necessario a causa dello stato di usura, perdita delle caratteristiche prestazionali originarie dovute all’età del manufatto, all’intenso uso quotidiano e alla naturale degradazione dei materiali nel tempo.

L'obiettivo del progetto era il completo rifacimento del pacchetto di pavimentazione, mediante la rimozione degli strati esistenti e la realizzazione di una nuova stratigrafia idonea a garantire durabilità, sicurezza e facilità di manutenzione.

Per questo tipo di lavorazioni servono competenze e la ditta specializzata alla quale sono stati affidati i lavori è la Edilcema srl. I lavori proseguiranno con le balze che verranno rifatte in vernice lavabile. Tutte le lavorazioni si concluderanno il 31 agosto 2026.

A settembre il personale docente, studentesse e studenti troveranno il lavoro terminato e la scuola pronta all’inizio di un nuovo anno scolastico.

“Il mondo della scuola è in vacanza ma gli uffici tecnici lavorano per consegnare delle scuole in ordine e pronte per il rientro in aula. A settembre consegneremo alle bambine e ai bambini, alle maestre, alle collaboratrici e collaboratori scolastici, una scuola con un nuovo pavimento molto bello e completamente imbiancata. Investiamo nelle strutture scolastiche per il futuro delle giovani generazioni", ha commentato il sindaco del Comune di Empoli, Alessio Mantellassi.

“Il periodo estivo è quello più ottimale per programmare e realizzare gli interventi all’interno delle nostre scuole – chiosa l’assessore ai Lavori Pubblici, Simone Falorni – e questo del rifacimento della completa pavimentazione della scuola Carlo Rovini che è in corso, è tra i più importanti. Ringrazio gli uffici per aver predisposto e organizzato questi lavori insieme ad altri che interesseranno altri plessi scolastici, tra cui la scuola di Serravalle, di Avane e altri ancora e non saranno semplici interventi di manutenzione ma saranno interventi più strutturali che consentiranno di utilizzare in maniera più opportuna i nostri istituti scolastici”.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio Stampa

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