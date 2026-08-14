Sicurezza stradale: da mercoledì 19 agosto torna in funzione l'autovelox sulla via Montalese a Santomato

Dalla mezzanotte tra martedì 18 e mercoledì 19 agosto tornerà nuovamente in funzione l’autovelox installato lungo via Montalese, in località Santomato, all’interno del centro abitato.

La riattivazione dell’impianto segue l’adozione della recente ordinanza del servizio Mobilità, che ha confermato il limite massimo di velocità di 50 km/h previsto nei centri abitati (ai sensi dell’art.142 comma 1 del Codice della strada e s.m.i). L’apparecchiatura, di tipo bidirezionale, sarà operativa 24 ore su 24 per consentire il monitoraggio della velocità dei veicoli in entrambe le direzioni di marcia.

L'impianto è inoltre pienamente conforme alle disposizioni introdotte dal più recente decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in materia di dispositivi di rilevamento della velocità, rientrando tra gli strumenti utilizzabili poiché rispondente a tutti i requisiti e agli standard stabiliti dalla normativa vigente.

"Sulla via Montalese interveniamo con un provvedimento che nasce prima di tutto dall'ascolto attento delle segnalazioni delle cittadine e dei cittadini e delle e dei residenti di Santomato - commenta il sindaco Giovanni Capecchi -. La tutela di chi vive la frazione ogni giorno e la sicurezza di chi percorre quella strada sono fondamentali anche per l'Amministrazione. L'obiettivo dell'autovelox non è sanzionare, ma disincentivare le velocità elevate in un tratto urbano particolarmente frequentato, garantendo la tranquillità di chi li risiede e la tutela di tutte e tutti gli utenti della strada. Proprio per questo riteniamo necessario dare un preavviso e informare le e gli automobilisti del ripristino dell’autovelox nei prossimi giorni".

L’intervento si inserisce in un quadro più ampio di azioni volte a rafforzare la sicurezza della circolazione urbana e a incentivare una guida responsabile. La raccomandazione per gli automobilisti è di prestare sempre la massima attenzione alla segnaletica stradale e a rispettare i limiti previsti.

"Parliamo di un tratto particolarmente trafficato dove il rispetto dei limiti di velocità è fondamentale per proteggere residenti, pedoni e chiunque si trovi a percorrere questa strada – dichiara Olimpia Banci, assessora alla Polizia Locale -. Il limite di 50 km/h tiene conto delle caratteristiche del tratto e del contesto in cui si inserisce, con la presenza di abitazioni e un'intensa circolazione. Preciso, inoltre, che il dispositivo entra in funzione dopo il completamento di ogni adempimento tecnico e amministrativo. Abbiamo scelto di intervenire con trasparenza, puntando sulla prevenzione e sulla responsabilizzazione di chi percorre quotidianamente questa strada".

Fonte: Comune di Pistoia - Ufficio Stampa

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