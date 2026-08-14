Vetrate distrutte nella notte, entrano nella Coop a Empoli ma non rubano niente

Nella notte, intorno alle ore 3, ignoti hanno distrutto le vetrate della Coop lungo la Tosco Romagnola a Empoli. Da quanto appreso si sarebbero introdotti nel supermercato, ma non avrebbero portato via niente. Non è chiaro se si tratti di un tentativo di furto o di un atto di vandalismo. Sul posto è intervenuta la Polstrada che indaga sulla vicenda. Sul posto sono presenti telecamere che sono al vaglio degli inquirenti.

Le porte sono state rimosse per procedere alla sostituzione. Il supermercato oggi è regolarmente aperto.

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