Vetrate distrutte nella notte, entrano nella Coop a Empoli ma non rubano niente

Cronaca Empoli
Condividi su:
Leggi su mobile

È accaduto nella notte nel supermercato lungo la Tosco Romagnola: non è chiaro se sia un tentativo di furto o di un atto vandalico

Nella notte, intorno alle ore 3, ignoti hanno distrutto le vetrate della Coop lungo la Tosco Romagnola a Empoli. Da quanto appreso si sarebbero introdotti nel supermercato, ma non avrebbero portato via niente. Non è chiaro se si tratti di un tentativo di furto o di un atto di vandalismo. Sul posto è intervenuta la Polstrada che indaga sulla vicenda. Sul posto sono presenti telecamere che sono al vaglio degli inquirenti.

Le porte sono state rimosse per procedere alla sostituzione. Il supermercato oggi è regolarmente aperto.

Notizie correlate

Empoli
Cronaca
13 Agosto 2026

Incendio vicino la ferrovia, interrotta la circolazione tra Pontedera e Empoli

La circolazione ferroviaria sulla linea Pisa-Firenze via Empoli è sospesa dalle 19.50 di oggi, 13 agosto, tra Pontedera ed Empoli, a causa di un intervento dei Vigili del Fuoco nei [...]

Empoli
Cronaca
13 Agosto 2026

Maltempo a Empoli, danni al canile municipale: l'appello dell'Associazione Arca

Il nubifragio che ha colpito Empoli ha provocato danni anche al canile municipale, gestito dall'Associazione Amici Animali Ambiente Gruppo Arca. L'acqua ha invaso le aree di sgambamento e danneggiato alcune [...]

Montelupo Fiorentino
Cronaca
13 Agosto 2026

Maltempo nell'Empolese e Fiorentino, interventi per tutta la notte: rimosso il pino a Montelupo

Sono proseguite per tutta la notte le operazioni di messa in sicurezza sui territori colpiti dal maltempo, nel pomeriggio di giovedì 13 agosto. Nell'Empolese più comuni sono stati interessati dalle [...]



Tutte le notizie di Empoli

<< Indietro

torna a inizio pagina