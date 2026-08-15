Forte dei Marmi, soccorso Massimo Boldi dopo una caduta

È stato soccorso a Forte dei Marmi, dopo una caduta, il celebre attore comico Massimo Boldi. È successo intorno alle 17 di giovedì 13 agosto. Secondo quanto riportato dai quotidiani locali, Boldi stava facendo una passeggiata in compagnia di alcuni amici, quando sarebbe caduto sul marciapiede battendo la testa. Subito intervenuti per i primi soccorsi il personale di un locale del centro, di fronte a dove si è verificato l'episodio, e gli amici che contemporaneamente hanno allertato il 118. Giunti sul posto i sanitari l'attore è stato trasportato al pronto soccorso dell'ospedale Versilia in codice giallo. Considerata la dinamica dell'accaduto è stato successivamente disposto il trasferimento all'ospedale di Livorno, dove sarà sottoposto ad accertamenti. Sempre da quanto emerso le sue condizioni al momento non desterebbero particolari preoccupazioni.

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