Incidente in moto nella notte a Stabbia, muore un 42enne

Tragedia nella notte a Stabbia, nel comune di Cerreto Guidi, dove un motociclista di 42 anni soccorso inizialmente in gravissime condizioni ha perso la vita in seguito ad un incidente.

Intorno alle 3 di sabato 15 agosto i mezzi del 118, con un'ambulanza e un'automedica, sono stati inviati sulla via Francesca nord, lungo la strada regionale 436. La moto guidata dal 42enne risulta essere l'unico mezzo coinvolto. Da quanto appreso l'uomo è stato trovato dai soccorritori intervenuti prossimo all'arresto cardiaco. Avviate sul posto le manovre di rianimazione, sarebbe andato in arresto più volte e rianimato. Trasportato d'urgenza in codice rosso all'ospedale San Giuseppe di Empoli, le condizioni del motociclista sono apparse fin da subito estremamente critiche. Giunto in pronto soccorso purtroppo l'uomo è deceduto.

Oltre ai soccorritori sul posto sono intervenuti i carabinieri per i rilievi. Sempre dalle prime informazioni la moto, per cause da chiarire, sarebbe uscita fuori strada andando a finire contro ad un palo. La dinamica dell'incidente è in corso di accertamento.

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