Palio di Siena, l'Oca vince la prova generale

Nella mattina del 16, giorno della Carriera, la Provaccia
È stata la Nobile Contrada dell’Oca a vincere questo pomeriggio, sabato 15 agosto, la quinta prova del Palio del 16 agosto 2026, con il cavallo Diamante Sauro e il fantino Michel Putzu detto Spago. L'Oca aveva già vinto la prima prova, La Giraffa la seconda e la terza prova, mentre questa mattina nella quarta prova a vincere è stata La Torre.
Regolare, viene spiegato in una nota del Comune di Siena, l’uscita delle Contrade dal Cortile del Podestà alle ore 19.15. Queste le accoppiate formate dai cavalli assegnati e dai fantini, scelti dalle stesse Contrade, per la Prova Generale, agli ordini del Mossiere Renato Bircolotti, in base all’ordine di ingresso ai canapi:
POSTO AI CANAPI
CONTRADA
FANTINO
CAVALLO
1
Nicchio
Giovanni Atzeni detto Tittia
Anda e Bola
2
Oca
Michel Putzu detto Spago
Diamante Sauro
3
Istrice
Federico Guglielmi detto Tamurè
Ares Elce
4
Torre
Giuseppe Zedde detto Gingillo
Donrodrigo
5
Chiocciola
Jonatan Bartoletti detto Scompiglio
Arestetulesu
6
Giraffa
Elias Mannucci detto Turbine
Euskaldi
7
Lupa
Dino Pes detto Velluto
Diodoro
8
Onda
Andrea Sanna detto Virgola
Viso d’Angelo
9
Selva
Sebastiano Murtas detto Grandine
Canarinu
rincorsa
Aquila
Carlo Sanna detto Brigante
Benitos
Per la sesta prova (Provaccia, domani mattina, domenica 16 agosto, ore 9) l’ordine ai canapi sarà inverso rispetto all’ordine avuto dai cavalli per procedere alla loro assegnazione (cosiddetto “numero d’orecchio”): Aquila, Selva, Onda, Lupa, Giraffa, Chiocciola, Torre, Istrice, Oca, Nicchio (rincorsa).
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