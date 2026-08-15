Palio di Siena, l'Oca vince la prova generale

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Prova generale Palio di Siena del 16 agosto 2026 (15 agosto, foto Comune di Siena)

Nella mattina del 16, giorno della Carriera, la Provaccia

È stata la Nobile Contrada dell’Oca a vincere questo pomeriggio, sabato 15 agosto, la quinta prova del Palio del 16 agosto 2026, con il cavallo Diamante Sauro e il fantino Michel Putzu detto Spago. L'Oca aveva già vinto la prima prova, La Giraffa la seconda e la terza prova, mentre questa mattina nella quarta prova a vincere è stata La Torre.

Regolare, viene spiegato in una nota del Comune di Siena, l’uscita delle Contrade dal Cortile del Podestà alle ore 19.15. Queste le accoppiate formate dai cavalli assegnati e dai fantini, scelti dalle stesse Contrade, per la Prova Generale, agli ordini del Mossiere Renato Bircolotti, in base all’ordine di ingresso ai canapi:

POSTO AI CANAPI

CONTRADA

FANTINO

CAVALLO

1

Nicchio

Giovanni Atzeni detto Tittia

Anda e Bola

2

Oca

Michel Putzu detto Spago

Diamante Sauro

3

Istrice

Federico Guglielmi detto Tamurè

Ares Elce

4

Torre

Giuseppe Zedde detto Gingillo

Donrodrigo

5

Chiocciola

Jonatan Bartoletti detto Scompiglio

Arestetulesu

6

Giraffa

Elias Mannucci detto Turbine

Euskaldi

7

Lupa

Dino Pes detto Velluto

Diodoro

8

Onda

Andrea Sanna detto Virgola

Viso d’Angelo

9

Selva

Sebastiano Murtas detto Grandine

Canarinu

rincorsa

Aquila

Carlo Sanna detto Brigante

Benitos

Per la sesta prova (Provaccia, domani mattina, domenica 16 agosto, ore 9) l’ordine ai canapi sarà inverso rispetto all’ordine avuto dai cavalli per procedere alla loro assegnazione (cosiddetto “numero d’orecchio”): Aquila, Selva, Onda, Lupa, Giraffa, Chiocciola, Torre, Istrice, Oca, Nicchio (rincorsa).


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