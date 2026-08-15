Palio di Siena, la Torre vince la quarta prova

È stata la Contrada della Torre a vincere questa mattina, sabato 15 agosto, la quarta prova del Palio del 16 agosto 2026, con il cavallo Donrodrigo e il fantino Giuseppe Zedde detto Gingillo. Regolare l’uscita delle Contrade dal Cortile del Podestà alle ore 9. Queste le accoppiate formate dai cavalli assegnati e dai fantini, scelti dalle stesse Contrade, per la quarta prova, agli ordini del Mossiere Renato Bircolotti, in base all’ordine di ingresso ai canapi:

POSTO AI CANAPI CONTRADA FANTINO CAVALLO 1 Selva Sebastiano Murtas detto Grandine Canarinu 2 Onda Andrea Sanna detto Virgola Viso d’Angelo 3 Istrice Federico Guglielmi detto Tamurè Ares Elce 4 Torre Giuseppe Zedde detto Gingillo Donrodrigo 5 Lupa Dino Pes detto Velluto Diodoro 6 Chiocciola Jonatan Bartoletti detto Scompiglio Arestetulesu 7 Oca Michel Putzu detto Spago Diamante Sauro 8 Nicchio Giovanni Atzeni detto Tittia Anda e Bola 9 Aquila Carlo Sanna detto Brigante Benitos Rincorsa Giraffa Elias Mannucci detto Turbine Euskaldi

Per la quinta prova (Prova generale, questo pomeriggio, sabato 15 agosto, ore 19.15) l’ordine ai canapi sarà l’ordine avuto dai cavalli per procedere alla loro assegnazione (cosiddetto “numero d’orecchio”): Nicchio, Oca, Istrice, Torre, Chiocciola, Giraffa, Lupa, Onda, Selva, Aquila (rincorsa).

Fonte: Comune di Siena - Ufficio stampa

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