Palio di Siena, la Torre vince la quarta prova

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Quarta prova del Palio del 16 agosto, Siena (15 agosto)

Nel pomeriggio di oggi, 15 agosto, la prova generale

È stata la Contrada della Torre a vincere questa mattina, sabato 15 agosto, la quarta prova del Palio del 16 agosto 2026, con il cavallo Donrodrigo e il fantino Giuseppe Zedde detto Gingillo. Regolare l’uscita delle Contrade dal Cortile del Podestà alle ore 9. Queste le accoppiate formate dai cavalli assegnati e dai fantini, scelti dalle stesse Contrade, per la quarta prova, agli ordini del Mossiere Renato Bircolotti, in base all’ordine di ingresso ai canapi:

POSTO AI CANAPI

CONTRADA

FANTINO

CAVALLO

1

Selva

Sebastiano Murtas detto Grandine

Canarinu

2

Onda

Andrea Sanna detto Virgola

Viso d’Angelo

3

Istrice

Federico Guglielmi detto Tamurè

Ares Elce

4

Torre

Giuseppe Zedde detto Gingillo

Donrodrigo

5

Lupa

Dino Pes detto Velluto

Diodoro

6

Chiocciola

Jonatan Bartoletti detto Scompiglio

Arestetulesu

7

Oca

Michel Putzu detto Spago

Diamante Sauro

8

Nicchio

Giovanni Atzeni detto Tittia

Anda e Bola

9

Aquila

Carlo Sanna detto Brigante

Benitos

Rincorsa

Giraffa

Elias Mannucci detto Turbine

Euskaldi

Per la quinta prova (Prova generale, questo pomeriggio, sabato 15 agosto, ore 19.15) l’ordine ai canapi sarà l’ordine avuto dai cavalli per procedere alla loro assegnazione (cosiddetto “numero d’orecchio”): Nicchio, Oca, Istrice, Torre, Chiocciola, Giraffa, Lupa, Onda, Selva, Aquila (rincorsa).

Fonte: Comune di Siena - Ufficio stampa

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