Palio di Siena, la Torre vince la quarta prova

Nel pomeriggio di oggi, 15 agosto, la prova generale
È stata la Contrada della Torre a vincere questa mattina, sabato 15 agosto, la quarta prova del Palio del 16 agosto 2026, con il cavallo Donrodrigo e il fantino Giuseppe Zedde detto Gingillo. Regolare l’uscita delle Contrade dal Cortile del Podestà alle ore 9. Queste le accoppiate formate dai cavalli assegnati e dai fantini, scelti dalle stesse Contrade, per la quarta prova, agli ordini del Mossiere Renato Bircolotti, in base all’ordine di ingresso ai canapi:
POSTO AI CANAPI
CONTRADA
FANTINO
CAVALLO
1
Selva
Sebastiano Murtas detto Grandine
Canarinu
2
Onda
Andrea Sanna detto Virgola
Viso d’Angelo
3
Istrice
Federico Guglielmi detto Tamurè
Ares Elce
4
Torre
Giuseppe Zedde detto Gingillo
Donrodrigo
5
Lupa
Dino Pes detto Velluto
Diodoro
6
Chiocciola
Jonatan Bartoletti detto Scompiglio
Arestetulesu
7
Oca
Michel Putzu detto Spago
Diamante Sauro
8
Nicchio
Giovanni Atzeni detto Tittia
Anda e Bola
9
Aquila
Carlo Sanna detto Brigante
Benitos
Rincorsa
Giraffa
Elias Mannucci detto Turbine
Euskaldi
Per la quinta prova (Prova generale, questo pomeriggio, sabato 15 agosto, ore 19.15) l’ordine ai canapi sarà l’ordine avuto dai cavalli per procedere alla loro assegnazione (cosiddetto “numero d’orecchio”): Nicchio, Oca, Istrice, Torre, Chiocciola, Giraffa, Lupa, Onda, Selva, Aquila (rincorsa).
Fonte: Comune di Siena - Ufficio stampa
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