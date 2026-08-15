San Vincenzo, feriti due poliziotti nell'arresto dell'uomo che tentò di accoltellare un vigile

Due poliziotti sono rimasti feriti nelle fasi di arresto dell'uomo, senza fissa dimora di origine spagnola, che il 26 luglio scorso a San Vincenzo rimase ferito da un colpo di pistola esploso da un agente di polizia locale durante un tentativo di aggressione con un coltello. Il 13 agosto la polizia ha rintracciato il 41enne su un treno, per eseguire a suo carico un'ordinanza di custodia cautelare in carcere. Una settimana dopo l'episodio di fronte al supermercato l'uomo, dopo essere stato soccorso e dimesso dall'ospedale, è stato nuovamente avvistato in zona. Chiesti chiarimenti dal sindaco e convocata una riunione urgente dal prefetto, lo scorso 7 agosto nei confronti del 41enne era stato disposto il divieto di dimora nella provincia di Livorno, dopo essere stato nuovamente rintracciato in possesso di un coltello.

La misura però non sarebbe stata rispettata per più volte. Così il gip, ritenendolo "persona pericolosa" ha disposto il carcere dopo essere "stato più volte identificato dalle forze di polizia nella provincia di Livorno". Giovedì scorso la squadra mobile, con i commissariati di Cecina e Piombino, lo hanno trovato alla stazione di San Vincenzo per eseguire la custodia cautelare. Il 41enne avrebbe opposto resistenza, colpendo due agenti con calci e pugni. Espressa nei loro confronti dal prefetto "la più sentita vicinanza", "l'augurio di pronta guarigione" e rinnovata la "vicinanza agli agenti di polizia municipale di San Vincenzo", Giancarlo Dionisi ha qualificato l'arresto come il "risultato di un meticoloso e costante lavoro investigativo, condotto dalla Polizia di Stato in stretto raccordo con la procura di Livorno e nel quadro della più ampia attività svolta, ciascuna per le proprie competenze, da tutte le Forze di polizia. È un risultato importante che conferma ancora una volta l'efficacia dell'azione coordinata delle Istituzioni, dell'Autorità giudiziaria e delle Forze dell'ordine". Un'operazione a "conferma che lo Stato c'è, segue con attenzione le situazioni che incidono sulla sicurezza dei cittadini e interviene con fermezza".