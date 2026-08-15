Toscana protagonista agli Europei di atletica con le medaglie di Fiorini e Cosi

L'Italia e la Toscana questo Ferragosto 2026 esultano per i successi degli atleti azzurri agli Europei di atletica in corso a Birmingham, in Inghilterra. In particolare due spettacolari traguardi parlano toscano: la casentinese Sofia Fiorini, 21 anni, ha conquistato la medaglia d'oro nella maratona di marcia, dominando la gara e facendo segnare il nuovo record del mondo con 3 ore, 15 minuti e 11 secondi. Podio anche per il fiorentino Andrea Cosi, 25 anni, con la medaglia di bronzo nella mezza maratona maschile, alle spalle dell'argento dell'altro atleta azzurro Francesco Fortunato. Una giornata storica per l'atletica italiana, a cui si sommano l'oro di Massimo Stano nella maratona di marcia e l'argento di Alexandra Mihai nella mezza maratona di marcia.

Parla di "orgoglio della Toscana" il presidente della Regione Eugenio Giani per i titoli europei raggiunti da tutti gli atleti, e da quelli toscani. Intanto è scoppiato l'entusiasmo in Casentino, in particolare nel borgo di Soci nel Comune di Bibbiena (in provincia di Arezzo) dove Fiorini è nata ed è cresciuta. Una vittoria per l'atleta, che studia alla Bocconi di Milano, arrivata a pochi giorni dal suo compleanno, il 19 agosto. "Che emozione Sofia!! Medaglia d'oro e record del mondo" scrive il sindaco di Bibbiena Filippo Vagnoli commentando sui social la vittoria, che ha portato il territorio aretino sul tetto d'Europa e l'atleta nella storia della marcia italiana. Un traguardo che resterà indelebile per il territorio: "Ci hai portati tutti con te in questa pazzesca avventura. Dalle strade di Soci e del Casentino fino all'oro nella maratona di marcia di questo europeo. Grande Sofia! Grazie per queste emozioni".

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