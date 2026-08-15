Da Vinci ad Amboise, 1000 km in bicicletta nel segno di Leonardo

Undici giorni di pedalata, oltre mille chilometri che collegano simbolicamente il luogo di nascita e l'ultima dimora di Leonardo Da Vinci. Dal 17 al 27 agosto al via "Da Vinci ad Amboise – Un itinerario contemporaneo ispirato al viaggio di Leonardo", progetto culturale promosso dall’Associazione Leonardo Da Vinci Heritage APS, che si realizzerà attraverso un tour in bicicletta ispirato al viaggio compiuto da Leonardo nel 1516 verso la corte del re Francesco I.

Vinci-Amboise, gruppo in partenza

Ora, 510 anni dopo, un piccolo gruppo di cinque appassionati di ciclismo partirà sulle orme di Leonardo, lunedì da Vinci, attraversando Italia, Svizzera e Francia. A guidarli sarà Gianni Vinci, vicepresidente dell'associazione che secondo il progetto internazionale di ricerca genealogica e genetica sul Dna di Leonardo sarebbe un discendente della famiglia Da Vinci. Insieme a lui prenderanno parte al viaggio Giovanna Dolfi, Marco Volpi, Nicola Vaccari e Paolo Pontenani.

"L’itinerario - spiegano dall'associazione - non ripercorre il tragitto storico seguito da Leonardo nel 1516, ma ne rievoca idealmente il significato, collegando i luoghi della nascita e dell’ultima dimora del Maestro attraverso un percorso contemporaneo pensato per la mobilità ciclistica. L’obiettivo dell’iniziativa non è principalmente sportivo, bensì culturale e simbolico: valorizzare il legame storico tra Vinci e Amboise attraverso un viaggio contemporaneo ispirato a quello di Leonardo, promuovendo la conoscenza del territorio, del paesaggio e del patrimonio storico leonardiano". Sarà possibile seguire le tappe e gli incontri del gruppo lungo l'itinerario con aggiornamenti quotidiani che saranno pubblicati sui canali social dell'associazione specie, viene evidenziato, sul profilo Instagram.

Il progetto

Il percorso sulle maglie (Foto Associazione Leonardo Da Vinci Heritage APS)

Il progetto dell'Associazione Leonardo Da Vinci Heritage APS, che promuove attività di ricerca, divulgazione e valorizzazione dedicate a Leonardo e il progetto internazionale "Leonardo DNA Project", alla ricerca genealogica e genetica sulla famiglia Da Vinci, si avvale del patrocinio del Comune di Vinci e della collaborazione dell’Associazione Internazionale Le Vie di Leonardo, Itinerario culturale del Consiglio d’Europa, del Comune di Amboise e del Clos Lucé - Parco Museo Léonard de Vinci (dove Leonardo morì il 2 maggio 1519). Per l'iniziativa è stata realizzata una maglia tecnica appositamente progettata per il tour: "Elemento narrativo che rende visibile il significato del viaggio: sul fronte il segno che unisce idealmente Vinci ad Amboise, sul retro le principali località attraversate lungo il percorso e i loghi delle istituzioni e dei partner che accompagnano l’iniziativa" aggiungono gli organizzatori sulla maglia progettata da Agnese Sabato e realizzata da Cycle Sport Wear.

La partenza lunedì 17 agosto da Vinci

La partenza del tour è prevista lunedì 17 agosto da Vinci, luogo di nascita di Leonardo (15 aprile 1452). Alla vigilia, domenica 16 agosto alle 10, si terrà un momento di saluto istituzionale al monumento dedicato a Leonardo, alla presenza della vicesindaca di Vinci Daniela Fioravanti, della Presidente dell’Associazione Leonardo Da Vinci Heritage Agnese Sabato, del Presidente dell’Associazione Internazionale Le Vie di Leonardo Silvano Guerrini e dei cinque ciclisti protagonisti dell’iniziativa.

"Il Comune di Vinci accoglie con grande piacere questa iniziativa, che celebra in modo originale e contemporaneo il profondo legame tra la nostra città e Amboise" dichiara il sindaco di Vinci Daniele Vanni. "Rivolgo ai partecipanti il mio augurio per un viaggio ricco di incontri, scoperte e soddisfazioni, certo che sapranno essere validi ambasciatori del nostro territorio".

L’itinerario, partenza e arrivo ad Amboise

Visual del progetto Da Vinci ad Amboise, con la maglia tecnica realizzata per il tour e il percorso dell’itinerario (Foto Associazione Leonardo Da Vinci Heritage APS)

Il viaggio si svilupperà attraverso 11 tappe, tra Italia, Svizzera e Francia lungo un itinerario di circa 1.000 chilometri e 9.000 metri di dislivello positivo. Il percorso attraverserà 17 località principali, riportate anche sulla maglia ufficiale. Nella sua prima parte il tracciato coincide, fino almeno a Losanna, con la Via Francigena, privilegiando itinerari ciclabili e strade secondarie; attraversa quindi il Passo del Gran San Bernardo, uno dei più importanti valichi alpini della storia europea, per proseguire verso Amboise.

Le principali località attraversate sono: Vinci – Massa – Santhià – Ivrea – Aosta – Passo del Gran San Bernardo – Martigny – Villeneuve – Losanna – Jougne – Pont d’Héry – Gergy – Luzy – Avril-sur-Loire – Nevers – Vierzon – Amboise.

"La scelta dell’itinerario non risponde soltanto a criteri logistici, ma intende evocare il ruolo che queste vie di comunicazione hanno avuto per secoli come percorsi di incontro, di pellegrinaggio, di commercio e di diffusione delle idee, in sintonia con lo spirito del viaggio compiuto da Leonardo nel 1516".

L’arrivo ad Amboise è previsto nella tarda mattinata di giovedì 27 agosto. I partecipanti raggiungeranno il Clos Lucé, ultima dimora di Leonardo, dove saranno accolti da Noémie Pasquet, Vicepresidente dell’Associazione Internazionale Le Vie di Leonardo, da Jean Del Fiol, Presidente del Comitato per il Gemellaggio Amboise–Vinci, e da Jacques de Tarragon, Direttore del Clos Lucé. Dopo un pranzo dal menù rinascimentale tra partecipanti, istituzioni e partner francesi del progetto, spiega ancora l'associazione, il gruppo prenderà parte a una visita guidata in lingua italiana del Clos Lucé, per poi raggiungere il Castello Reale di Amboise e la cappella di Saint-Hubert, dove si trova la tomba di Leonardo.

"Il viaggio del 2026 rappresenta il primo passo di un progetto concepito per svilupparsi negli anni" concludono da Leonardo Da Vinci Heritage APS. "L’iniziativa guarda già al 2028, cinquantesimo anniversario del gemellaggio tra Vinci e Amboise, con l’intenzione di promuovere una nuova edizione del viaggio, ancora più ricca di collaborazioni e partecipazione internazionale".

"DA VINCI AD AMBOISE" IN NUMERI

Partenza: Vinci, 17 agosto 2026

Arrivo: Amboise, 27 agosto 2026

Durata: 11 giorni di pedalata

Lunghezza prevista: circa 1.010 km (oltre 1.100 km considerando gli spostamenti quotidiani verso i luoghi di pernottamento)

Dislivello positivo: circa 9.000 m

Media giornaliera: circa 90 km

Tappe più lunghe: 125 km

Passo del Gran San Bernardo – Losanna

Fourchambault – Gièvres

Tappa con il maggiore dislivello: Quota massima raggiunta: Aosta – Passo del Gran San Bernardo (+2.050 m) Passo del Gran San Bernardo (2.473 m s.l.m.).

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