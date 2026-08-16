Piogge e temporali in arrivo, allerta gialla per domani lunedì 17 agosto

Un'area di bassa pressione proveniente dall’Atlantico in transito sulla Toscana porterà piogge e temporali. Per la giornata di oggi, domenica 16 agosto, possibilità di rovesci o locali temporali nelle zone interne, in particolare sui rilievi.

Tra la tarda notte e la prima parte del pomeriggio di domani, lunedì 17, possibilità di temporali, anche forti, sulle province settentrionali e, nel pomeriggio, temporali più sparsi e più probabili sulle zone interne centro-meridionali.

Per le zone descritte e in considerazione degli scenari di criticità previsti, la Sala operativa unica della Protezione civile regionale ha emesso un’allerta meteo di colore giallo per temporali forti con rischio idrogeologico-idraulico del reticolo minore con validità dalle ore 5 alle ore 18 di domani, lunedì 17 agosto.

Ulteriori dettagli e consigli sui comportamenti da adottare, a seconda del rischio, si trovano all'interno della sezione Allerta meteo del sito della Regione Toscana, accessibile all'indirizzo http://www.regione.toscana.it/allertameteo.