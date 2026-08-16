Andy Díaz "stellare": oro nel salto triplo e nuovo record italiano

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L'ex atleta dell'Atletica Libertas Unicusano Livorno vola a 18,15 metri, conquista il titolo europeo nel triplo e firma il nuovo record italiano, a soli 14 centimetri dal primato mondiale di Jonathan Edwards. La soddisfazione di Giani: "Andy Diaz stellare, oro e record italiano!"

Con la misura di 18,15 metri, Andy Díaz Hernández, ex Libertas Unicusano Livorno (dal 2021 al 2023) e attuale atleta della Guardia di Finanza ha conquistato il titolo europeo nel salto triplo.

Soddisfazione da parte del Comandante Generale della Guardia di Finanza, Gen. C.A. Andrea De Gennaro, che, a nome di tutti i finanzieri, ha espresso le più vive congratulazioni all'atleta per la sua straordinaria prestazione. Con la misura di 18,15 metri, Díaz ha stabilito il nuovo record italiano all'aperto, portandosi a soli 14 centimetri dallo storico primato mondiale di Jonathan Edwards, 18,29 metri, tuttora imbattuto. La prestazione vale inoltre a Díaz il quarto posto nella graduatoria mondiale di sempre della specialità.

Alla soddisfazione per l'oro di Díaz Hernández si aggiunge quella per il bronzo di Andrea Dallavalle, anch'egli atleta delle Fiamme Gialle, con la misura di 17,37 metri, a completamento di uno splendido doppio podio azzurro nel salto triplo.

Grande soddisfazione anche dal presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, che ha commentato la prestazione dell'ex atleta della Libertas Unicusano Livorno: "Andy Diaz stellare, oro e record italiano! Un salto semplicemente straordinario: Andy Diaz vola a 18,15 metri, conquista il titolo europeo nel triplo e firma il nuovo record italiano, arrivando a soli 14 centimetri dal record del mondo! E sul podio c'è ancora Italia con lo splendido bronzo di Andrea Dallavalle, terzo con 17,37 metri".

Andy Diaz con Eugenio Giani (Foto da Fb Eugenio Giani)

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