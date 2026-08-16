L'Antica Fiera di Signa compie 700 anni

Si terrà dal 28 agosto al 21 settembre l'edizione 2026 dell’Antica Fiera di Signa, che celebra quest'anno i 700 anni dalla sua nascita.

Il programma prevede oltre 100 artisti tra spettacoli di strada, rievocazioni, combattimenti e incursioni teatrali. Tra gli appuntamenti figurano la Festa e il Banchetto Medievale, la Corsa delle Botti a San Mauro a Signa, il Festival Conversatorio e la sfilata 'Un fiume di Paglia'.

In programma anche street food, cene a tema e concerti dal vivo. La manifestazione si concluderà con fuochi d'artificio e mostre diffuse tra il Castello, Piazza Cavour e il centro storico.

L'evento è organizzato dal Comune di Signa e dalla Pro Loco Signa.

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