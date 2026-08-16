Aggredisce un infermiere al pronto soccorso dell'ospedale Versilia: arrestato

Cronaca Camaiore
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L'uomo, sotto l'effetto di stupefacenti, ha colpito il sanitario con un pugno e minacciato il personale della sicurezza. I sindacati Fials e Uil chiedono maggiori tutele per il personale sanitario e un presidio h24 della polizia di Stato

Un uomo sotto l'effetto di stupefacenti ha aggredito e minacciato un infermiere al pronto soccorso dell'ospedale Versilia di Lido di Camaiore, nel Lucchese. L'episodio è avvenuto mentre il paziente si trovava su una barella in attesa di essere visitato. I carabinieri sono intervenuti e lo hanno arrestato.

Secondo quanto riferito, l'uomo, di origine nordafricana, ha iniziato a dare in escandescenze mentre si trovava nell'area del pronto soccorso. A un certo punto avrebbe sferrato un pugno a un infermiere, per poi rivolgere minacce allo stesso sanitario e al personale della sicurezza.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno preso in consegna l'uomo e lo hanno accompagnato in caserma, procedendo all'arresto.

Dopo l'aggressione, i sindacati Fials e Uil hanno chiesto maggiori tutele per il personale sanitario dell'ospedale Versilia e sollecitato la presenza 24 ore su 24 di personale della polizia di Stato presso il posto fisso dell'ospedale.

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