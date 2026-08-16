Prato, detenuto tenta la fuga in ospedale: agente spara e lo ferisce

Un detenuto del carcere della Dogaia è rimasto ferito a una gamba da un colpo di pistola sparato da un agente della polizia penitenziaria durante un tentativo di fuga all'interno del pronto soccorso dell'ospedale di Prato. L'episodio è avvenuto nel tardo pomeriggio di oggi, 16 agosto. L'uomo, raggiunto alla coscia, è stato soccorso e non sarebbe in pericolo di vita. Dopo la sparatoria, l'intera area del pronto soccorso è stata temporaneamente chiusa e le emergenze dirottate verso strutture ospedaliere di Firenze e Pistoia.

Secondo una prima ricostruzione, ancora al vaglio degli investigatori, il detenuto, di origine maghrebina, era stato accompagnato in ospedale dagli agenti per sottoporsi a una visita. Mentre si trovava su una barella con le mani ammanettate, sarebbe riuscito ad alzarsi e a raggiungere un estintore. L'uomo avrebbe quindi azionato il dispositivo, spruzzando il contenuto nell'area del pronto soccorso, e avrebbe approfittato della confusione per dirigersi verso l'uscita. Gli agenti della polizia penitenziaria lo avrebbero inseguito, intimandogli di fermarsi.

Nella concitazione sarebbero stati esplosi due colpi. Uno ha raggiunto il detenuto a una gamba, mentre il secondo, secondo le informazioni raccolte finora, sarebbe stato indirizzato verso l'alto, colpendo una parete o il soffitto. Gli spari sono stati uditi dal personale sanitario e dai pazienti presenti nella struttura.

Il parapiglia si sarebbe verificato nell'area compresa tra la camera calda e la sala di decontaminazione, vicino al triage. Dopo essere stato bloccato, il detenuto è stato affidato ai sanitari, che stanno curando la ferita provocata dal proiettile.

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