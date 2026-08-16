Lucca in lutto, è morta la professoressa Donatella Buonriposi

È scomparsa all'età di 70 anni, dopo una lunga malattia, la professoressa Donatella Buonriposi, già Provveditrice agli Studi di Lucca, Massa e Carrara. La notizia ha suscitato profondo cordoglio nel mondo della scuola, delle istituzioni, della cultura e dell'associazionismo lucchese, dove Buonriposi era conosciuta e stimata per il suo impegno e la sua grande attenzione alle nuove generazioni. Buonriposi era stata professoressa, dirigente scolastica, assessora e consigliera comunale.

Tra i messaggi di cordoglio anche quello del Panathlon Club di Lucca. Il presidente Lucio Nobile, a nome dell'intero Consiglio Direttivo e di tutti i soci del Club, ha espresso "la massima vicinanza e le più sentite condoglianze ai familiari e a quanti le hanno voluto bene".

Grande amica del Panathlon e presenza costante ed entusiasta alle conviviali del Club, Donatella Buonriposi aveva rappresentato un punto di riferimento fondamentale per il mondo dell’istruzione e della cultura del territorio. Nel corso della sua lunga carriera, prima come docente, poi come dirigente scolastica dell'ITIS 'E. Fermi' e infine alla guida dell’Ufficio Scolastico Interprovinciale, aveva sempre sostenuto con convinzione il valore educativo e sociale dello sport tra i giovani.

"Donatella ha fatto davvero tanto per promuovere lo sport per tutti nelle scuole - sottolinea il presidente del Panathlon Club Lucca Lucio Nobile - perché ci credeva con tutto il cuore. A lei dobbiamo un sincero ringraziamento per i preziosi consigli, la costante partecipazione alle nostre iniziative e la straordinaria sensibilità nei confronti dello sport e dei giovani. Ha dedicato la sua vita alla scuola e alla comunità: il modo migliore per renderle omaggio sarà continuare a portare avanti i suoi insegnamenti".

Anche l'Associazione Scuola e Libertà, di cui Buonriposi era presidente, ha voluto ricordare la professoressa: "Con profondo dolore i soci dell’Associazione Scuola e Libertà annunciano la perdita della Presidente Prof.ssa Donatella Buonriposi che 18 anni fa ha dato vita a questa associazione, promuovendo svariate attività di educazione e formazione sul territorio locale e anche in ambito internazionale , come la missione educativa in Eritrea nel 2019. In rete con le scuole della provincia di Lucca e le aziende del territorio lucchese la Presidente prof.ssa Buonriposi ha sempre avuto la enorme capacità di rafforzare e rinsaldare la rete delle istituzioni creando una rara sinergia nell’ottica del raggiungimento di obiettivi a favore dei giovani, della scuola e dell’orientamento al mondo del lavoro. Il suo ruolo come provveditore agli studi di Lucca, Massa e Livorno ha dato vita ad un patrimonio enorme di conoscenze e competenze che la presidente ha saputo tradurre nella costruzione di una scuola sempre più aperta al territorio e a tutti i soggetti presenti. Oggi la sua perdita lascia una grande eredità culturale non solo a noi soci ma a tutta la città".

A ricordare il ruolo avuto da Buonriposi nella vita scolastica lucchese è anche il presidente della Fondazione Banca del Monte di Lucca Andrea Palestini: "Donatella Buonriposi è stata una protagonista assoluta della vita scolastica della provincia di Lucca negli ultimi decenni -, afferma Palestini -. Rappresenta l’emblema di una comunità scolastica sempre orgogliosamente determinata a rivendicare e far valere le proprie grandi responsabilità verso le nuove generazioni e il nostro futuro, ed è stata un'instancabile promotrice di progetti educativi innovativi, anche in collaborazione con la Fondazione Banca del Monte di Lucca". Da parte degli organi, dei dipendenti e dei collaboratori della Fondazione arriva quindi "un sentimento di profonda gratitudine e cordoglio" per una figura che ha lasciato un segno importante nel mondo dell’istruzione e nella comunità lucchese.

Anche la Fondazione Antica Zecca di Lucca, con il suo Presidente Alessandro Colombini, il Direttore Roberto Orlandi e tutto il Consiglio di Amministrazione, si sono uniti nel dolore per la scomparsa di Donatella Buonriposi: "Perdiamo una donna eccezionale che ha rappresentato per moltissimi anni un esempio straordinario di serietà, competenza, dedizione al lavoro ed amore per la città, instancabile promotrice di progetti ed iniziative dall'alto valore educativo, attenta osservatrice della realtà cittadina e protagonista indiscussa dei nostri tempi. Ciao Donatella, rimarrai sempre nei nostri cuori ma soprattutto resteranno le tue idee, il tuo fondamentale contributo ci accompagnera' sempre".

Parole di cordoglio sono arrivate anche dal consigliere regionale di Fratelli d'Italia Vittorio Fantozzi, che ha ricordato il rapporto avuto con Buonriposi nel corso della propria esperienza amministrativa: "Ho avuto nell’esperienza amministrativa intercorsa in questi anni modo di interfacciarmi più volte con la dottoressa Buonriposi, trovando non soltanto un eccellente interlocutore sul tema della scuola e dell’istruzione, ma una grandissima e instancabile amante del nostro territorio e della nostra comunità provinciale, profonda e attenta conoscitrice delle sue peculiarità e delle sue potenzialità -, ha dichiarato Fantozzi -. Mentre ci raccogliamo in preghiera nel silenzio più rispettoso dei familiari, sappiamo che la sua assenza tra di noi sarà di quelle che più si faranno sentire".

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