Lucca in lutto, è morta la professoressa Donatella Buonriposi

È scomparsa all'età di 70 anni, dopo una lunga malattia, la professoressa Donatella Buonriposi, già Provveditrice agli Studi di Lucca, Massa e Carrara. La notizia ha suscitato profondo cordoglio nel mondo della scuola, delle istituzioni, della cultura e dell'associazionismo lucchese, dove Buonriposi era conosciuta e stimata per il suo impegno e la sua grande attenzione alle nuove generazioni. Buonriposi era stata professoressa, dirigente scolastica, assessora e consigliera comunale.

Tra i messaggi di cordoglio anche quello del Panathlon Club di Lucca. Il presidente Lucio Nobile, a nome dell'intero Consiglio Direttivo e di tutti i soci del Club, ha espresso "la massima vicinanza e le più sentite condoglianze ai familiari e a quanti le hanno voluto bene".

Grande amica del Panathlon e presenza costante ed entusiasta alle conviviali del Club, Donatella Buonriposi aveva rappresentato un punto di riferimento fondamentale per il mondo dell’istruzione e della cultura del territorio. Nel corso della sua lunga carriera, prima come docente, poi come dirigente scolastica dell'ITIS 'E. Fermi' e infine alla guida dell’Ufficio Scolastico Interprovinciale, aveva sempre sostenuto con convinzione il valore educativo e sociale dello sport tra i giovani.

""Donatella ha fatto davvero tanto per promuovere lo sport per tutti nelle scuole - sottolinea il presidente del Panathlon Club Lucca Lucio Nobile - perché ci credeva con tutto il cuore. A lei dobbiamo un sincero ringraziamento per i preziosi consigli, la costante partecipazione alle nostre iniziative e la straordinaria sensibilità nei confronti dello sport e dei giovani. Ha dedicato la sua vita alla scuola e alla comunità: il modo migliore per renderle omaggio sarà continuare a portare avanti i suoi insegnamenti".

Parole di cordoglio sono arrivate anche dal consigliere regionale di Fratelli d'Italia Vittorio Fantozzi, che ha ricordato il rapporto avuto con Buonriposi nel corso della propria esperienza amministrativa: "Ho avuto nell’esperienza amministrativa intercorsa in questi anni modo di interfacciarmi più volte con la dottoressa Buonriposi, trovando non soltanto un eccellente interlocutore sul tema della scuola e dell’istruzione, ma una grandissima e instancabile amante del nostro territorio e della nostra comunità provinciale, profonda e attenta conoscitrice delle sue peculiarità e delle sue potenzialità -, ha dichiarato Fantozzi -. Mentre ci raccogliamo in preghiera nel silenzio più rispettoso dei familiari, sappiamo che la sua assenza tra di noi sarà di quelle che più si faranno sentire".

A ricordare il ruolo avuto da Buonriposi nella vita scolastica lucchese è anche il presidente della Fondazione Banca del Monte di Lucca Andrea Palestini: "Donatella Buonriposi è stata una protagonista assoluta della vita scolastica della provincia di Lucca negli ultimi decenni -, afferma Palestini -. Rappresenta l’emblema di una comunità scolastica sempre orgogliosamente determinata a rivendicare e far valere le proprie grandi responsabilità verso le nuove generazioni e il nostro futuro, ed è stata un'instancabile promotrice di progetti educativi innovativi, anche in collaborazione con la Fondazione Banca del Monte di Lucca". Da parte degli organi, dei dipendenti e dei collaboratori della Fondazione arriva quindi "un sentimento di profonda gratitudine e cordoglio" per una figura che ha lasciato un segno importante nel mondo dell’istruzione e nella comunità lucchese.