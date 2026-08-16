L'eclissi sul Tirreno, lo spettacolo del cielo raccontato da Tommaso Lavecchia

Uno spettacolo astronomico reso ancora più suggestivo dai colori del tramonto sul mare. Tommaso Lavecchia, giovane appassionato e divulgatore di astronomia, insignito dell'onorificenza di Alfiere della Repubblica, ha seguito e documentato da Marina di Pisa l'eclissi solare del 12 agosto, realizzando fotografie che raccontano l’incontro tra il Sole, la Luna e l'orizzonte del Tirreno.

Un punto di osservazione particolarmente favorevole è stato messo a disposizione dal Bagno Vittoria di Marina di Pisa, che ha accolto Tommaso consentendogli di utilizzare la propria terrazza per effettuare l’osservazione e le riprese fotografiche del fenomeno.

Da quella posizione, con lo sguardo rivolto verso il mare, è stato possibile immortalare il Sole parzialmente oscurato dalla Luna mentre si avvicinava all'orizzonte, incorniciato dalle intense tonalità rosse e arancioni del cielo.

L'appuntamento si è trasformato presto anche in un piccolo e spontaneo momento di divulgazione e condivisione. Incuriosite dall' evento e dall'attrezzatura utilizzata da Tommaso, diverse persone di ogni età si sono avvicinate e si sono messe accanto a lui ad osservare il cielo, seguendo il fenomeno e condividendo domande, curiosità e stupore.

Un'immagine che racchiude bene il significato dell'esperienza: generazioni diverse, per qualche minuto, con lo sguardo rivolto nella stessa direzione. È proprio questo uno degli obiettivi dell'attività divulgativa di Tommaso: rendere l'astronomia vicina e accessibile a tutti e trasformare l'osservazione del cielo in un'occasione di incontro e conoscenza.

Un ringraziamento particolare va ai gestori del Bagno Vittoria di Marina di Pisa, Graziella, Sandro, Elena e Marco, per la grande disponibilità, l'accoglienza e la sensibilità dimostrate. La possibilità di utilizzare la terrazza della struttura ha permesso a Tommaso di seguire e documentare nelle migliori condizioni l'appuntamento astronomico del 12 agosto.

La loro disponibilità rappresenta un gesto semplice ma prezioso: sostenere la curiosità e la passione di un giovane significa contribuire concretamente alla diffusione della cultura scientifica, creando allo stesso tempo occasioni nelle quali questa passione può essere condivisa con gli altri.

Per Tommaso, l'osservazione da Marina di Pisa rappresenta un'altra tappa del percorso di divulgazione che porta avanti soprattutto tra i giovani attraverso l'osservazione del cielo, l’astrofotografia, mostre e iniziative dedicate alla conoscenza dell'astronomia.

Le fotografie e i video realizzati il 12 agosto raccontano la particolarità di quei minuti: il profilo del Sole trasformato dall'eclissi in una sottile falce luminosa, sospesa sopra il mare al tramonto, mentre sulla costa persone di età diverse si fermavano per osservare uno spettacolo che appartiene al cielo ma che, per qualche istante, è riuscito a riunire tutti.

Arriva così ancora una volta un invito semplice: alzare lo sguardo. Perché a volte basta qualcuno che indichi il cielo perché molti altri comincino a guardarlo.

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