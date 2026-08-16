Ferragosto, notte di caos a Viareggio: danneggiati una decina di stabilimenti

Notte di caos e disordini a Viareggio, dove decine di giovani ubriachi, in occasione della notte di Ferragosto, hanno provocato danni in diversi stabilimenti balneari, mettendo a soqquadro le attrezzature e aggredendo un vigilante. È successo tra i bagni della Passeggiata e quelli della Terrazza della Repubblica. Ombrelloni, sdraio, lettini, giochi e altre attrezzature sono stati rovesciati, divelti e danneggiati. Almeno una decina gli stabilimenti coinvolti.

Nel mirino è finito anche un vigilante notturno, aggredito da un gruppo di persone ubriache che gli avrebbero lanciato contro alcune bottiglie nel tentativo di ferirlo.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che sono riusciti a interrompere l'assalto e a contenere i disordini.

Questa mattina i bagnini, arrivati in spiaggia per l'inizio della giornata di lavoro, hanno dovuto ripulire e sistemare gli arenili prima dell'arrivo dei clienti. Diverse attrezzature sono state anche gettate in mare e alcune sono rimaste danneggiate.

Sulla spiaggia sono stati inoltre trovati vetri di bottiglie rotte e rifiuti sparsi, con il rischio che i frammenti potessero provocare ferite ai bagnanti.

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