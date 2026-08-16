Forte dei Marmi, Massimo Boldi cade e batte la testa: trasferito all'ospedale di Livorno

Cronaca Forte dei Marmi
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L'attore 81enne è caduto il 13 agosto mentre si trovava in vacanza in Versilia. Dopo i primi accertamenti all’ospedale Versilia, è stato trasferito in neurochirurgia a Livorno

Si trovava in vacanza a Forte dei Marmi, in Versilia, quando l'attore 81enne Massimo Boldi ha perso l'equilibrio ed è caduto, battendo la testa sull'asfalto. Boldi è stato trasferito all'ospedale di Livorno dopo il trauma, ma le sue condizioni non destano, al momento, particolare preoccupazione.

È successo il 13 agosto, quando l'81enne, mentre si trovava nei pressi del Caffè Principe, in via Carducci, ha perso l'equilibrio, cadendo. A prestare i primi soccorsi sono state alcune persone presenti in un bar della zona e gli amici che si trovavano con lui. Successivamente è intervenuto il 118, che ha trasportato Boldi in codice giallo all'ospedale Versilia di Lido di Camaiore.

Dopo i primi accertamenti, i medici hanno disposto il trasferimento nella struttura ospedaliera di Livorno, dove l'attore è stato sottoposto a ulteriori controlli e preso in carico dal reparto di neurochirurgia. Boldi dovrà rimanere in osservazione per monitorare gli effetti del trauma cranico.

L'attore si trovava in Versilia, località che frequenta abitualmente durante i periodi di vacanza e relax.

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