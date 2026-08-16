102 anni dal ritrovamento del corpo di Matteotti, Giani: "Libertà e democrazia non sono mai scontate"

A 102 anni di distanza da uno degli eventi più drammatici della storia italiana, il ritrovamento del corpo del deputato socialista Giacomo Matteotti, rapito e ucciso dai fascisti dopo aver denunciato i brogli elettorali, il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, ha pubblicato un post per ricordarne la morte: "Il 16 agosto 1924 fu ritrovato il corpo di Giacomo Matteotti, ucciso dalla violenza fascista. Il suo sacrificio continua a ricordarci che la libertà e la democrazia non sono mai conquiste scontate, ma responsabilità quotidiane".

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