Incendio a Lignano di Arezzo: in fiamme un impianto fotovoltaico e il bosco circostante

Cronaca Arezzo
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Vigili del fuoco, elicottero Drago e squadre AIB impegnati nelle operazioni di spegnimento. Sul posto anche gli elicotteri della Regione Toscana

Incendio questo pomeriggio a Lignano di Arezzo, dove un impianto fotovoltaico è andato in fiamme, sviluppando un rogo che ha interessato anche il bosco circostante. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del Comando di Arezzo con una squadra di cinque persone e due mezzi, oltre all'elicottero Drago di Arezzo, impegnato nelle operazioni di spegnimento dell’impianto fotovoltaico e del bosco circostante. Presente anche personale dell'organizzazione regionale AIB e alcuni elicotteri della Regione Toscana.

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