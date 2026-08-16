Incidente sulla SP67, auto finisce nella scarpata: due feriti

Intervento dei Vigili del Fuoco nel grossetano, sulla SP67, a pochi chilometri dal confine tra Lazio e Toscana, dove un'auto, modello Fiat 500, è uscita di strada dopo una curva, finendo nella scarpata. L'incidente è avvenuto intorno alle 3.15 nella notte. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, i Vigili del Fuoco volontari di Manciano e i Carabinieri, impegnati nei rilievi e nella gestione della viabilità.

All'arrivo dei Vigili del Fuoco, i due occupanti, due giovani residenti a Roma, erano già fuori dal veicolo e venivano assistiti dal personale sanitario. Entrambi sono stati trasportati all'ospedale di Grosseto. I Vigili del Fuoco hanno inoltre provveduto alla messa in sicurezza del veicolo.