Maltempo, allerta gialla nell'Empolese Valdelsa per lunedì 17 agosto

È stata diramata un'allerta meteo di codice giallo per la giornata di domani, lunedì 17 agosto 2026, in tutto il territorio dell'Empolese Valdelsa. L'allerta riguarda in particolare il rischio di temporali forti, con rischio idrogeologico e idraulico sul reticolo minore.

Per conoscere gli aggiornamenti dell'allerta è possibile consultare il Centro Funzionale Regionale della Toscana al sito https://www.cfr.toscana.it/index.php

La Protezione Civile consiglia di tenersi aggiornati sull'evoluzione delle condizioni meteo, e fare attenzione alle aree depresse, in particolare sottopassi, perché potrebbero allagarsi. Inoltre, invita a condividere le informazioni sull'allerta e sui comportamenti corretti da adottare.

In caso di necessità, per informazioni o segnalazioni, è disponibile il numero 335 668 5863.