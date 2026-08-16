Pianta cade sulla strada dell'Aquilaia: circolazione bloccata

Intervento dei vigili del fuoco volontari di Manciano, sulla strada dell'Aquilaia, nel Comune di Scansano, dove una pianta di medie dimensioni è caduta sulla carreggiata, bloccando la circolazione dei veicoli in entrambe le direzioni. Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri di Scansano. Nessuna persona è rimasta coinvolta nella caduta. I vigili del fuoco hanno provveduto alla rimozione della pianta e al ripristino della regolare circolazione
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