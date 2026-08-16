Miss Eleganza Toscana, venti ragazze in gara a Castiglione della Pescaia

Inizia il rush finale a Miss Toscana con l'assegnazione degli ultimi titoli regionali 'satellite' prima della serata della finalissima del 30 agosto al Teatro del Popolo di Castelfiorentino. Martedì sera 18 agosto con inizio alle 21.30 a Castiglione della Pescaia, sulla splendida costa maremmana, si assegna la fascia di Miss Eleganza Toscana, un titolo ambito e prestigioso.

L'appuntamento si svolge in una location che da trent'anni ospita gli eventi di Miss Toscana: la piazza Orto del Lilli. Una tappa storica, quindi, che Castiglione della Pescaia accoglie sempre con

entusiasmo, riservando grande affetto alle ragazze. Le partecipanti saranno circa venti e si contenderanno un titolo che garantirà l’accesso alle prefinali nazionali di Miss Italia in programma dall’ 1 al 3 settembre al Palazzo del cinema di Roma, indipendentemente da quale sarà l’esito della finalissima di Castelfiorentino.

La serata di martedì in una delle capitali del turismo estivo grossetano sarà presentata da Raffaello Zanieri, con la co-conduzione di Ofelia Passaponti, Miss Italia 2024. Ospiti della serata saranno Vittoria De Benetti che vinse il titolo di Miss Eleganza 2025 proprio dodici mesi fa, Giorgia Gonnelli Miss Isola d’Elba 2026, Aurora Lomi Miss Granducato 2026 e Viola Zacek, Miss Versilia 2026.

La serata sarà animata anche dalle performances del corpo di ballo 'Bulli & pupe' di Grosseto. L'evento è organizzato dalla Syriostar con il contributo e la collaborazione dell'amministrazione

comunale di Castiglione della Pescaia.

Fonte: Ufficio Stampa