Palio 16 agosto, la Lupa vince la Provaccia

Questa sera si correrà il Palio alle ore 19
E’ stata la Contrada della Lupa a vincere questa mattina, domenica 16 agosto, la sesta prova del Palio del 16 agosto 2026, con il cavallo Diodoro e il fantino Dino Pes detto Velluto.
Regolare l’uscita delle Contrade dal Cortile del Podestà alle ore 9. Queste le accoppiate formate dai cavalli assegnati e dai fantini, scelti dalle stesse Contrade, per la sesta prova, agli ordini del Mossiere Renato Bircolotti, in base all’ordine di ingresso ai canapi:
POSTO AI CANAPI
CONTRADA
FANTINO
CAVALLO
1
Aquila
Carlo Sanna detto Brigante
Benitos
2
Selva
Sebastiano Murtas detto Grandine
Canarinu
3
Onda
Andrea Sanna detto Virgola
Viso d’Angelo
4
Lupa
Dino Pes detto Velluto
Diodoro
5
Giraffa
Elias Mannucci detto Turbine
Euskaldi
6
Chiocciola
Jonatan Bartoletti detto Scompiglio
Arestetulesu
7
Torre
Giuseppe Zedde detto Gingillo
Donrodrigo
8
Istrice
Federico Guglielmi detto Tamurè
Ares Elce
9
Oca
Michel Putzu detto Spago
Diamante Sauro
Rincorsa
Nicchio
Giovanni Atzeni detto Tittia
Anda e Bola
Questa sera, con uscita dei cavalli dal Cortile del Podestà alle ore 19, si correrà il Palio
Fonte: Comune di Siena - Ufficio Stampa
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