Palio 16 agosto, la Lupa vince la Provaccia

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Questa sera si correrà il Palio alle ore 19

E’ stata la Contrada della Lupa a vincere questa mattina, domenica 16 agosto, la sesta prova del Palio del 16 agosto 2026, con il cavallo Diodoro e il fantino Dino Pes detto Velluto.
Regolare l’uscita delle Contrade dal Cortile del Podestà alle ore 9. Queste le accoppiate formate dai cavalli assegnati e dai fantini, scelti dalle stesse Contrade, per la sesta prova, agli ordini del Mossiere Renato Bircolotti, in base all’ordine di ingresso ai canapi:

POSTO AI CANAPI

CONTRADA

FANTINO

CAVALLO

1

Aquila

Carlo Sanna detto Brigante

Benitos

2

Selva

Sebastiano Murtas detto Grandine

Canarinu

3

Onda

Andrea Sanna detto Virgola

Viso d’Angelo

4

Lupa

Dino Pes detto Velluto

Diodoro

5

Giraffa

Elias Mannucci detto Turbine

Euskaldi

6

Chiocciola

Jonatan Bartoletti detto Scompiglio

Arestetulesu

7

Torre

Giuseppe Zedde detto Gingillo

Donrodrigo

8

Istrice

Federico Guglielmi detto Tamurè

Ares Elce

9

Oca

Michel Putzu detto Spago

Diamante Sauro

Rincorsa

Nicchio

Giovanni Atzeni detto Tittia

Anda e Bola

Questa sera, con uscita dei cavalli dal Cortile del Podestà alle ore 19, si correrà il Palio

Fonte: Comune di Siena - Ufficio Stampa

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