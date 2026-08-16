Palio 16 agosto, la Lupa vince la Provaccia

E’ stata la Contrada della Lupa a vincere questa mattina, domenica 16 agosto, la sesta prova del Palio del 16 agosto 2026, con il cavallo Diodoro e il fantino Dino Pes detto Velluto.

Regolare l’uscita delle Contrade dal Cortile del Podestà alle ore 9. Queste le accoppiate formate dai cavalli assegnati e dai fantini, scelti dalle stesse Contrade, per la sesta prova, agli ordini del Mossiere Renato Bircolotti, in base all’ordine di ingresso ai canapi:

POSTO AI CANAPI CONTRADA FANTINO CAVALLO 1 Aquila Carlo Sanna detto Brigante Benitos 2 Selva Sebastiano Murtas detto Grandine Canarinu 3 Onda Andrea Sanna detto Virgola Viso d’Angelo 4 Lupa Dino Pes detto Velluto Diodoro 5 Giraffa Elias Mannucci detto Turbine Euskaldi 6 Chiocciola Jonatan Bartoletti detto Scompiglio Arestetulesu 7 Torre Giuseppe Zedde detto Gingillo Donrodrigo 8 Istrice Federico Guglielmi detto Tamurè Ares Elce 9 Oca Michel Putzu detto Spago Diamante Sauro Rincorsa Nicchio Giovanni Atzeni detto Tittia Anda e Bola

Questa sera, con uscita dei cavalli dal Cortile del Podestà alle ore 19, si correrà il Palio

Fonte: Comune di Siena - Ufficio Stampa

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