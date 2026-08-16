Palio di Siena, è bandiera verde: rinviato per maltempo

È bandiera verde: annullato il Palio dell'Assunta che si sarebbe dovuto tenere questo pomeriggio, 16 agosto. L'ufficialità è arrivata intorno alle ore 15.45, dopo il violento temporale che si è abbattuto su Piazza del Campo dalle 14, rendendo impossibile lo svolgimento del Corteo Storico e della Carriera. I due appuntamenti si svolgeranno, si terranno, meteo permettendo, domani, lunedì 17 agosto, agli stessi orari.

Non sarebbe la prima volta che un Palio viene rinviato a causa della pioggia: È successo anche lo scorso 2 luglio, quando il Palio di Provenzano fu rinviato al giorno dopo a causa della pioggia. Tornando indietro nel tempo, anche il Palio del 16 agosto 2022 fu rimandato a causa della pioggia, corso il 17 e vinto dalla Selva; Nel 2024, il Palio di Provenzano fu rinviato ben due volte a causa del maltempo, e venne corso il 4 luglio, vinto poi dall'Onda; Sempre nello stesso anno, fu rimandato anche il Palio dell'Assunta, sempre per maltempo, corso il 17 e vinto dalla Lupa.

Il programma di domani

Alle ore 15 e alle ore 15.30 gli spari del mortaretto per il primo e secondo preavviso, quindi alle ore 16.10 l'inizio dello sgombero della pista per permettere alle ore 16.45 la sfilata del drappello dei Carabinieri a cavallo. Quindi alle ore 16.50 l'ingresso in piazza del Campo del Corteo Storico. Alle ore 19 l'uscita dei cavalli dal Cortile del Podestà per il Palio. Dalle ore 16 alle ore 18 sarà possibile accedere alla Piazza, fino al numero massimo consentito, esclusivamente da via Dupré

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