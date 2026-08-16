Parco di Migliarino San Rossore Massaciuccoli: GuardiaParco in azione a Ferragosto

Nei giorni di Ferragosto è stata intensificata la vigilanza sulle spiagge del Parco per controllare gli arenili e contrastare eventuali violazioni, in particolare accensioni di fuochi notturni non consentiti e potenzialmente pericolosi. I GuardiaParco, coordinati con le Prefetture di Pisa e Lucca ed in collaborazione con i Carabinieri Forestali di tre comandi e le Guardie Ambientali Volontarie, sono entrati in azione nella parte di litorale che va dall'Arno, nella Tenuta di San Rossore, fino alla Bufalina nella Tenuta di Migliarino al confine tra Vecchiano e Viareggio. Su quest'ultimo tratto la mattina del 14 agosto all'alba sono state riscontrate quattro infrazioni dovute ad attendamenti non consentiti: i responsabili sono stati sanzionati. Sia la sera del 14 sia la mattina del 15 agosto, invece, non sono state riscontrate in queste zone trasgressioni per reati ambientali. Il monitoraggio è stata l'occasione per continuare la campagna di prevenzione ed informazione per promuovere comportamenti corretti.

Il decalogo per vivere la spiaggia rispettando la natura: tenere la spiaggia pulita e non abbandonare rifiuti, usare materiale compostabile e riutilizzabile, non accendere fuochi, non campeggiare dove non è consentito, usare i sentieri segnati non calpestando le dune, restare entro i 30 metri dalla battigia, tenere i cani al guinzaglio per evitare che corrano dietro ai selvatici e calpestino i nidi delle specie protette, usare protezioni solari pulite, informarsi sulla biodiversità e le caratteristiche dei luoghi, rispettare la flora e la fauna non raccogliendo stelle marine, legni o altri organismi

Fonte: Ufficio Stampa