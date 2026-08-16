Esce dal ristorante e gli rubano il Rolex: assalto nella Darsena di Viareggio

È stato derubato del proprio Rolex mentre si stava dirigendo verso l'auto parcheggiata nelle vicinanze: è quanto accaduto alla vigilia di Ferragosto a un cliente di un ristorante nella Darsena di Viareggio, aggredito da due uomini, che gli avrebbero strappato l'orologio dal polso. Dopo la rapina, i due si sono dati alla fuga, riuscendo a far perdere le proprie tracce anche grazie al buio. L'uomo ha quindi allertato i carabinieri, intervenuti sul posto e ora impegnati nelle indagini e nelle ricerche dei responsabili.