Incidente durante una gara ciclistica a Santa Croce: 17enne in codice giallo

Incidente questo pomeriggio a Santa Croce, durante una gara ciclistica, dove un atleta di 17 anni, in gara, sarebbe andato a sbattere contro l'auto ammiraglia che lo precedeva. Il ragazzo, soccorso dal medico di gara, aveva inizialmente perso conoscenza. La chiamata ai soccorsi è arrivata intorno alle 16.30 e sul posto sono stati inviati due mezzi del 118, mentre è stato allertato anche l'elisoccorso Pegaso. Presenti anche i Carabinieri.

Giunto sul posto, il medico del 118 ha verificato le condizioni del ragazzo, che nel frattempo aveva ripreso conoscenza. Si è deciso di annullare, dunque, la chiamata del Pegaso e il giovane è stato accompagnato in codice giallo all'ospedale San Giuseppe di Empoli con una contusione frontale.