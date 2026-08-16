Terremoto in Toscana, scossa di magnitudo 3.7 nella notte a Fosdinovo

La terra trema nuovamente in Toscana: una scossa di magnitudo ML 3.7 è stata registrata questa mattina, 16 agosto, alle 5:49, con epicentro a circa 2 chilometri a nord-est di Fosdinovo, in provincia di Massa-Carrara, al confine tra Liguria e Toscana. Secondo i dati della Sala Sismica INGV di Roma, la scossa è avvenuta a una profondità di circa 10 chilometri. Il sisma è stato avvertito anche in Liguria, in particolare nello Spezzino

Sui rispettivi profili social, il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, e il sottosegretario alla Presidenza, Bernard Dika, hanno assicurato che "dalle verifiche effettuate con il sistema regionale di Protezione Civile non sono emerse segnalazioni di danni e criticità".

Non è la prima volta, negli ultimi giorni, che la terra torna a tremare in Toscana: lo scorso 12 agosto una scossa di magnitudo 3.7 era stata registrata in mare, a largo di Marina di Pisa e Tirrenia, mentre il 4 agosto un terremoto di magnitudo 4.3 aveva colpito l'area del Parco di Migliarino San Rossore Massaciuccoli, a pochi km dall'epicentro della scossa del 12. A quell'evento, era seguita una serie di scosse successive sempre nel Pisano. L'ultima scossa rilevante era stata registrata lo scorso 9 agosto.