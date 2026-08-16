Truffano un'anziana fingendosi carabinieri, due donne denunciate

Cronaca Siena
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(foto di archivio)

Nei guai una 25enne e una 37enne, ritenute le presunte autrici della truffa aggravata ai danni di una 91enne di Siena. Sono state bloccate nel Frosinate dalla Polizia Stradale con i gioielli sottratti all'anziana

Si erano finte carabinieri per truffare un'anziana residente a Siena le due donne di 25 e 37 anni bloccate dalla Polizia Stradale e denunciate. La vittima, di 91 anni, aveva ricevuto una telefonata da un uomo che si era presentato come maresciallo dei carabinieri e le aveva riferito che il marito, ormai defunto, risultava coinvolto in una rapina. Per questo, le indagini si erano concentrate su di lei.

Poco dopo, un'altra telefonata, sempre da parte di un uomo qualificatosi come Procuratore di Siena, le avrebbe detto di consegnare a una sua assistente tutti i monili d'oro presenti in casa, per sottoporli a una verifica. Dopo qualche minuto, una donna si è presentata nell'abitazione della 91enne mostrando un tesserino con lo stemma dei Carabinieri e si sarebbe fatta consegnare tutto l'oro conservato in casa. Dopo che la donna si è allontanata, l'anziana ha chiamato il numero unico di emergenza 112.

A distanza di alcune ore, gli agenti della Sottosezione di Polizia Stradale di Frosinone hanno notato le due donne a bordo di un'utilitaria ferma sulla corsia di emergenza dell'autostrada, tra Ceprano e Colleferro, rimasta senza carburante. I poliziotti si sono insospettiti perché le due donne non avevano la patente e avevano con loro un sacchetto bianco sul cui contenuto non hanno saputo fornire spiegazioni. All'interno c'era la refurtiva sottratta poco prima all'anziana. L'oro è stato recuperato e restituito alla 91enne. Le due donne sono state denunciate.

 

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