A Vicopisano 33enne travolto e ucciso da un’auto: caccia al pirata della strada

Un uomo di 33 anni è morto nella notte a Vicopisano, nel Pisano, dopo essere stato travolto da un'auto. Il conducente del veicolo, secondo una prima ricostruzione, non si sarebbe fermato a prestare soccorso e avrebbe proseguito la marcia. I carabinieri sono al lavoro per identificarlo.

L'allarme è scattato poco dopo le 3 di notte. Il 33enne, italiano, è stato trovato a terra con numerose ferite e traumi. Il personale del 118 ha tentato di rianimarlo, ma ogni intervento è risultato vano.

Secondo quanto ricostruito finora, l'uomo si trovava a piedi quando sarebbe stato investito. Il punto dell'incidente non risulta coperto da sistemi di videosorveglianza pubblica. Nelle vicinanze è presente una farmacia dotata di telecamere private: i carabinieri stanno verificando se le immagini possano aver registrato l'impatto o le fasi immediatamente precedenti e successive.

Gli investigatori stanno inoltre acquisendo e analizzando le registrazioni delle telecamere di videosorveglianza urbana di Vicopisano, concentrandosi sugli orari compatibili con l'investimento. L'obiettivo è raccogliere elementi utili a ricostruire la dinamica e soprattutto a individuare il pirata della strada.

Le indagini sono tuttora in corso.

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