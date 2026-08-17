Abetone, malore su un sentiero nel bosco: morto un anziano

Un uomo di circa 85-87 anni è deceduto questa mattina a causa di un improvviso malore mentre percorreva un sentiero boschivo nel territorio di Abetone, in provincia di Pistoia. L'allarme è scattato poco dopo le 9: l'uomo si trovava a passeggiare con un paio di amici quando si è accasciato a terra, verosimilmente colpito da un arresto cardiaco.

Immediati i soccorsi: sul posto sono intervenuti gli operatori del Soccorso Alpino e Speleologico Toscano (Sast), l'elisoccorso Pegaso 3, i vigili del fuoco e i carabinieri. Nonostante i prolungati tentativi di rianimazione effettuati dal personale sanitario sul posto, per l'anziano non c'è stato nulla da fare e ne è stato dichiarato il decesso. La vittima era sprovvista di documenti d'identità; le forze dell'ordine sono al lavoro per la sua identificazione.

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