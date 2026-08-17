Capalbio, malore sulla spiaggia di Macchiatonda: morto un anziano

Il medico dell'elisoccorso Pegaso è stato calato con il verricello, ma i tentativi di rianimazione sono risultati inutili
Sulla spiaggia di Macchiatonda a Capalbio (Grosseto), nella tarda mattinata, un anziano di oltre 70 anni è stato colto da un malore.
Immediata la richiesta di soccorso con l'attivazione dell'elisoccorso Pegaso: il medico è stato calato direttamente sulla spiaggia con il verricello, ma nonostante le ripetute operazioni di rianimazione fatte anche dal personale sanitario di terra giunto sul posto, l'uomo è deceduto.
Notizie correlate
Tutte le notizie di Capalbio
<< Indietro