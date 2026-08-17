Marenia, tre concerti gratuiti a Marina di Pisa con Gaia e Bambole di Pezza

Dopo il successo dei concerti di Serena Brancale, degli ANIMEniacs e di Alex Britti, che hanno animato piazza dei Fiori a Tirrenia il 5, 6 e 11 agosto, gli appuntamenti di Marenia si spostano a Marina di Pisa, in piazza Viviani.

Martedì 18 agosto sarà Gaia a salire sul palco, mentre giovedì 20 sarà la volta delle Bambole di Pezza, per due appuntamenti a ingresso libero e gratuito. Venerdì 21 agosto, sempre in piazza Viviani, è in programma "La grande festa di Radio Mitology 70-80", una serata dedicata alla musica degli anni Settanta e Ottanta, anche questa a ingresso libero e gratuito. Tutti gli appuntamenti avranno inizio alle ore 21.30.

Prosegue così il ricco calendario di Marenia, che accompagnerà l’estate sul litorale con altri appuntamenti fino alla fine di agosto. Tra gli eventi in programma, sabato 29 agosto torna lo spettacolo pirotecnico sul lungomare di Marina di Pisa.

Modifiche al traffico e alla sosta. Per consentire lo svolgimento dei concerti sono state disposte modifiche temporanee alla viabilità e alla sosta. Resta chiusa al traffico fino alle 20.00 di lunedì 24 agosto la parte centrale del parcheggio di piazza Viviani, dove è istituito il divieto di sosta con rimozione coatta.

Nei giorni dei concerti (martedì 18, giovedì 20 e venerdì 21 agosto), dalle 15.00 alle 1.00 del giorno successivo, in piazza Viviani sarà istituito il divieto di sosta con rimozione coatta nei tratti compresi tra l’intersezione con via Tullio Crosio e via Iacopo Ciurini, tra via Iacopo Ciurini e via Daiberto e tra via Tullio Crosio e via Daiberto. Saranno inoltre istituiti parcheggi riservati alle persone con disabilità nel tratto di piazza Viviani sul lato est, parallelo a via Maiorca.

Dalle 17.00 alle 1.00 del giorno successivo sarà vietata la circolazione di tutti i veicoli, compresi velocipedi e assimilati, nell’intera area di piazza Viviani. Sarà consentito fino alle 18.30 il transito in uscita dei veicoli già in sosta in via Tullio Crosio. Nelle stesse giornate e nella medesima fascia oraria, dalle 17.00 alle 1.00 del giorno successivo, saranno inoltre istituite strade a fondo chiuso all’intersezione con piazza Viviani nelle vie Cursolari, Corsani, della Sirenetta, Ciurini, a partire dall’intersezione con via Maiorca, e Daiberto, dall’intersezione con via Maiorca.

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