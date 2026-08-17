Controlli di Ferragosto a Viareggio: centinaia di persone controllate, quattro denunce

Controlli rafforzati dei carabinieri a Viareggio in occasione del fine settimana di Ferragosto. Il Comando provinciale di Lucca, attraverso la Compagnia di Viareggio, ha predisposto un dispositivo straordinario per prevenire i reati contro il patrimonio e le violazioni al Codice della strada.

Decine di pattuglie delle Stazioni, del Nucleo Radiomobile e delle aliquote operative hanno presidiato le principali vie di accesso ai centri urbani e le aree interessate da eventi e aggregazioni. Complessivamente sono state controllate 280 persone e 170 veicoli, con un incremento degli interventi nei confronti di persone ritenute responsabili di reati.

Tra gli episodi contestati, un 30enne è stato denunciato per il furto di una bicicletta all'interno di un'abitazione. Un 27enne e un 29enne, entrambi provenienti da fuori provincia, sono stati individuati come presunti autori di un furto ai danni di un residente. Una 50enne è stata arrestata per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale, dopo essere stata trovata in stato di alterazione psicofisica legata all'abuso di alcol.

Particolare attenzione è stata dedicata anche alla prevenzione dei furti nelle abitazioni, attraverso un'intensificazione delle perlustrazioni nelle zone residenziali e l'istituzione di posti di controllo lungo le arterie maggiormente trafficate.

Nel dispositivo di sicurezza sono state impiegate anche le e-bike dei carabinieri, particolarmente adatte al pattugliamento delle aree pedonali, della passeggiata a mare e degli accessi alle spiagge. Una modalità operativa che consente ai militari di muoversi rapidamente anche nelle zone difficilmente raggiungibili con le pattuglie tradizionali e di garantire una presenza più capillare durante il periodo di maggiore afflusso turistico.

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