Europei di atletica e di nuoto: la Toscana protagonista nel medagliere azzurro

Si chiude la rassegna dei Campionati Europei 2026 di atletica a Birmingham e degli Europei di nuoto e nuoto in acque libere a Parigi con un bilancio straordinario per l'Italia: 65 medaglie complessive, 22 nell'atletica, che valgono il primo posto nel medagliere, e 43 nel nuoto, con gli azzurri secondi alle spalle della Gran Bretagna. Un risultato che rappresenta un importante primato per lo sport italiano e che porta con sé anche una forte impronta toscana, grazie alle tante medaglie conquistate dagli atleti della nostra regione.

A Birmingham sono state sei le medaglie d'oro conquistate dagli atleti toscani. Tra i trionfi più spettacolari c'è quello della 21enne casentinese Sofia Fiorini, che ha conquistato l'oro nella maratona di marcia dominando la gara e stabilendo il nuovo record del mondo in 3 ore, 15 minuti e 11 secondi.

Parla toscano anche il titolo europeo del salto in lungo femminile: Larissa Iapichino, atleta di Borgo San Lorenzo, ha conquistato l'oro al termine di una finale combattutissima, decisa per appena un centimetro, grazie a un salto da 7 metri. Un risultato di enorme prestigio per l'atletica italiana e per la Toscana, celebrato anche dal presidente della Regione Eugenio Giani: "Complimenti Larissa, orgoglio della Toscana e di tutta l'Italia!".

(Foto da Fb Eugenio Giani)

Il primo oro maschile di questa rassegna è arrivato invece dal getto del peso, con Leonardo Fabbri, nato a Bagno a Ripoli, protagonista di una prestazione da campione: l'azzurro ha dominato la gara con un lancio da 22,31 metri.

A completare il quadro dei grandi successi c'è poi Andy Díaz Hernández, ex atleta della Libertas Unicusano Livorno e oggi in forza alle Fiamme Gialle, che ha conquistato il titolo europeo nel salto triplo con una misura eccezionale di 18,15 metri. Un salto che gli ha permesso di stabilire il nuovo record italiano all'aperto, portandolo a soli 14 centimetri dallo storico primato mondiale di Jonathan Edwards, fermo a 18,29 metri. La prestazione vale inoltre a Díaz il quarto posto nella graduatoria mondiale di sempre. Una prestazione che ha suscitato anche la soddisfazione di Giani: "Andy Diaz stellare, oro e record italiano! Un salto semplicemente straordinario".

Non sono mancati altri risultati di rilievo per gli atleti legati alla Toscana. Andrea Cosi, 25 anni, fiorentino, ha conquistato il bronzo nella mezza maratona maschile, alle spalle dell'argento dell'altro azzurro Francesco Fortunato.

(Foto Fidal, Federazione Italiana Atletica Leggera)

Se Birmingham ha regalato grandi soddisfazioni all’atletica, da Parigi sono arrivate altre importanti medaglie per gli azzurri: protagonista assoluta è stata Ginevra Taddeucci, atleta di Lastra a Signa cresciuta sportivamente nel Team Nuoto Toscana Empoli, che ha chiuso i suoi Europei con quattro medaglie: due ori, un argento e un bronzo. Taddeucci ha aperto la sua straordinaria settimana conquistando l'oro nella 10 chilometri, la distanza olimpica, e si è poi ripetuta nella 5 chilometri, firmando una doppietta storica: nessuna nuotatrice italiana era mai riuscita a vincere entrambe le distanze nella stessa edizione degli Europei. È arrivato poi il bronzo nella 3 chilometri knockout sprint, una prova sulla carta meno adatta alle caratteristiche della fondista toscana, ma nella quale è riuscita comunque a salire sul podio. A chiudere la rassegna, l'argento nella staffetta mista 4x1500 metri disputata nella Senna.

Sul podio della 10 chilometri è salita anche un'altra atleta profondamente legata al territorio: Linda Caponi, fucecchiese classe 1998, cresciuta sportivamente nel Team Nuoto Toscana, ha conquistato il bronzo, salendo su un podio quasi tutto toscano.

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