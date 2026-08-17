Furto da 55mila euro a Portofino, due uomini fermati a Firenze

Cronaca Firenze
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Sottratto un orologio di lusso a un turista italiano. I carabinieri li hanno rintracciati a Peretola mentre restituivano l'auto a noleggio

Un orologio Patek Philippe del valore stimato di circa 55mila euro, strappato dal polso di un turista italiano a Portofino, è stato recuperato dai carabinieri a Firenze. Due uomini di 29 e 25 anni sono stati fermati perché gravemente indiziati, in concorso, del furto con strappo.

I fatti risalgono alla sera di lunedì 10 agosto, quando il turista è stato derubato a Portofino (Genova). Le indagini dei carabinieri della locale Stazione, anche attraverso l'analisi delle immagini della videosorveglianza, hanno consentito di individuare l'auto utilizzata per la fuga, risultata noleggiata a Firenze.

Grazie allo scambio di informazioni tra i militari di Portofino e Firenze Peretola, l'autovettura è stata intercettata al rientro nel capoluogo toscano. I carabinieri hanno quindi rintracciato i due sospettati mentre stavano restituendo il veicolo presso il garage.

Durante il controllo, uno dei due uomini aveva ancora al polso l'orologio sottratto la sera precedente e indossava abiti compatibili con quelli ripresi dalle telecamere di sorveglianza.

I militari hanno proceduto al fermo anche sulla base del possesso di documenti esteri ritenuti di dubbia autenticità, dell'assenza di fissa dimora e del rischio di reiterazione del reato. I due sono stati trasferiti nella casa circondariale di Prato.

Nella giornata di oggi il giudice ha convalidato i fermi e disposto la custodia cautelare in carcere.

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