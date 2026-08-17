'GenZone' torna protagonista dell’area contenuti del 'Beat festival'

“GenZone” nasce dal tavolo di coprogrammazione per le politiche giovanili avviato nel 2025 sul territorio comunale. Intercettare, avvicinarsi, ascoltare, incontrare, dare risposte con modelli di intervento innovativi alla parte più giovane della popolazione, grazie al contributo di tante realtà della città e alle risorse stanziate dal Comune di Empoli, in coprogettazione con Arci Empolese Valdelsa e Cora Impresa Sociale.

“GenZone” sarà protagonista dell’area contenuti del Beat festival con quattro appuntamenti nei giorni 28, 29 e 30 agosto e 4 settembre 2026, a partire dalle 19. Nello spazio a ingresso libero e gratuito dedicato agli incontri pomeridiani, nella splendida cornice naturale del parco di Serravalle di Empoli, si parlerà di O mamma che ansia! Parliamone insieme (28 agosto) e il 29 agosto, incontro su Che fatica studiare… e per te? Parliamone… entrambi sono a cura dell’associazione Co.Me.Te.

Il 30 agosto, laboratorio di autoritratto fantasy con Celina Elmi, dal titolo Dentro di me (Thrust what’s inside) a cura di Lapi Gelatine e l’ultimo appuntamento, il 4 settembre, affronterà il tema Sessualità e rischi digitali: sexting a cura del Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza.

Nei quattro giorni si potrà incontrare sulla propria strada il motocarro Piaggio A(h)Però - Ape mobile per educativa di strada e il 28 e 29 agosto e 4 settembre fare una bella esperienza con le attività, i giochi e lo spazio chill&futuro a cura del team del progetto Desteenazione, in collaborazione con Società della Salute Empolese Valdarno Valdelsa, in collaborazione con Co&so Empoli, Cora, Indaco, La Giostra, Coop 21, Cetra, Polis e Ruzzola

LA DICHIARAZIONE – “Per il secondo anno Beat propone un’area contenuti in cui si discute, ci si rilassa e si parla di futuro. I protagonisti sono i giovani, i temi degli incontri e dei laboratori sono emersi dal dialogo di questi mesi con le ragazze e i ragazzi, grazie al lavoro delle nostre antenne: le associazioni del territorio che partecipano al tavolo di coprogrammazione sulle politiche giovanili – ha dichiarato l’assessore alle Politiche Giovanili del Comune di Empoli, Matteo Bensi –“.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio Stampa

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