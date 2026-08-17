Imbocca la Fi-Pi-Li contromano a Empoli, camionista evita l'incidente

Ha imboccato contromano la rampa di uscita della Fi-Pi-Li a Empoli Ovest, rischiando di trovarsi sulla traiettoria dei veicoli in uscita dalla superstrada. A evitare il peggio è stato l'intervento di un camionista che, accortosi dell'errore, si è fermato e ha segnalato alla conducente il pericolo.

La scena è stata ripresa dalla dashcam del mezzo pesante e successivamente pubblicata sulla pagina Facebook I Dannati della FiPiLi. Nelle immagini si vede l'automobile procedere lungo la rampa nel senso opposto a quello consentito, mentre il camionista richiama ad alta voce l'attenzione della donna al volante, avvertendola che sta procedendo contromano.

La conducente sembra inizialmente non rendersi conto dell'errore. Dopo l'intervento del camionista, però, effettua una manovra per rientrare nel corretto senso di marcia, riuscendo a lasciare la rampa senza entrare in collisione con altri veicoli.

Dalla sequenza filmata sembrerebbe che l'automobilista abbia imboccato la rampa per errore e si trovi in una situazione di evidente confusione. Il camionista, oltre a richiamarne l'attenzione, mantiene il proprio mezzo in posizione tale da segnalare e proteggere la situazione di pericolo, evitando che altri automobilisti possano trovarsi improvvisamente davanti all'auto contromano.

Una manovra che, in una strada caratterizzata da traffico intenso come la Fi-Pi-Li, avrebbe potuto avere conseguenze molto più gravi. Non si registrano fortunatamente feriti.

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