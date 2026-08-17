Incendio in un impianto farmaceutico a Reggello: nessun ferito

Una deflagrazione seguita da un incendio di dimensioni contenute si è verificata questa mattina, 17 agosto, in un impianto di produzione farmaceutica nella località Filarone ai Piani della Rugginosa, nel territorio di Reggello, in provincia di Firenze.

L'incendio è stato rapidamente domato dai vigili del fuoco, intervenuti sul posto. Secondo le prime informazioni, non risultano persone ferite e non si sono verificati disagi alla circolazione stradale o ferroviaria nella zona.

Sono in corso gli accertamenti dei vigili del fuoco di Figline Valdarno per ricostruire la dinamica della deflagrazione e valutare eventuali conseguenze sotto il profilo dell'impatto ambientale.