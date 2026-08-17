Undici cuccioli di Labrador cercano famiglia: diventeranno cani guida

Una foto che racconta tenerezza, ma anche speranza e futuro. Sono undici i cuccioli di Labrador appena venuti al mondo: sei femmine e cinque maschi, nati da mamma Leslie, una delle fattrici della Scuola Nazionale Cani Guida per Ciechi della Regione Toscana.

Per loro è già partita la ricerca di famiglie volontarie disposte ad accompagnarli nel primo, fondamentale tratto del percorso che li porterà, un giorno, a diventare cani guida. A lanciare l’appello è stata l’assessora regionale alla Salute Monia Monni, attraverso un post sui propri canali social: “Guardate quanta vita c’è in questa foto. Accogliere uno di loro significa accompagnarlo nel primo tratto di una strada importante. Significa dedicargli tempo, cura e pazienza, sapendo che tutto ciò che avrà imparato insieme a voi potrà, un giorno, fare davvero la differenza nella vita di un’altra persona“.

I cuccioli trascorreranno i primi due mesi di vita insieme alla mamma, presso la casa dell’affidatario di Leslie. A metà ottobre, quindi, faranno ritorno alla struttura della Scuola di Scandicci, dove per ciascuno di loro sarà necessario individuare una famiglia affidataria.

L'impegno richiesto ai volontari sarà di circa 18 mesi. Un periodo nel quale la famiglia avrà il compito di accompagnare la crescita del cucciolo, aiutandolo a prendere confidenza con i rumori, gli ambienti e le situazioni della vita quotidiana. Fondamentale sarà anche la socializzazione, sia con le persone sia con gli altri animali.

Un percorso che non sarà lasciato all'iniziativa delle singole famiglie: gli affidatari saranno seguiti e supportati dagli istruttori della Scuola. Anche dal punto di vista economico, il progetto prevede un sostegno completo da parte della Regione Toscana: tutte le spese per alimentazione, vaccinazioni, visite veterinarie e corredo del cane saranno infatti interamente sostenute dall'ente.

Al termine dei circa 18 mesi trascorsi in famiglia, il cane tornerà alla Scuola Nazionale Cani Guida per Ciechi. Qui inizierà la fase di addestramento specifico, che lo preparerà al compito per il quale è stato cresciuto.

Notizie correlate